Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή 29 Μαρτίου γυρνάμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά και χάνουμε ύπνο

Έρχεται ξανά η γνωστή… «μικρή αναστάτωση» της αλλαγής ώρας, που κάθε χρόνο μας κάνει να κοιτάμε τα ρολόγια λίγο πιο καχύποπτα. Αυτή τη φορά, βέβαια, υπάρχει και ένα μικρό «τίμημα»: θα κοιμηθούμε μία ώρα λιγότερο, καθώς περνάμε στη θερινή ώρα.

Η αλλαγή ώρας θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου, όταν τα ρολόγια στις 3 τα ξημερώματα θα πάνε κατευθείαν στις 4. Δηλαδή, η νύχτα θα μικρύνει και ο ύπνος μας θα χάσει μία ώρα, αλλά θα κερδίσουμε περισσότερο φως μέσα στην ημέρα.

Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται ενιαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1996, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά την άνοιξη και να επιστρέφουν μία ώρα πίσω το φθινόπωρο, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα το φυσικό φως.

Η αλλαγή ώρας ξεκίνησε στην Ευρώπη το 1916, εν μέσω Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αρχικά στη Γερμανία, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της ημέρας για την παραγωγή.

Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε πρώτη φορά δοκιμαστικά το 1932, αλλά καθιερώθηκε οριστικά το 1975, μετά την ενεργειακή κρίση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν χώρες όπως η Ισλανδία, η Ρωσία, η Λευκορωσία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Κίνα που έχουν επιλέξει να μην εφαρμόζουν το μέτρο.