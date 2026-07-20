Αλλάζει η νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια: Οι 4 απαγορεύσεις και τα πρόστιμα

Αυστηροποιείται το πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από αύριο Τρίτη (21.07.2026) φέρνοντας προς ψήφιση κατά προτεραιότητα στη Βουλή νέες διατάξεις στο νομοσχέδιο με επίκεντρο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ανέφερε μιλώντας σήμερα (20.07.2026) στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, υπογράμμισε για τις αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια «πρώτον θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50χλμ, εκεί οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές και τέταρτον θα απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα».

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Οι προωθούμενες ρυθμίσεις έρχονται να καλύψουν τα κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας, αντιμετωπίζοντας τις επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές και την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων που καταγράφονται, με συχνά θύματα παιδιά και νέους, αναφέρει σε άρθρο του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Όπως επισημαίνει μεταξύ των βασικών αξόνων του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται η απαγόρευση χρήσης και αγοράς/μίσθωσης των οχημάτων αυτών από άτομα κάτω των 17 ετών, η κατακόρυφη αύξηση των προστίμων για κίνηση σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα, καθώς και η καθιέρωση υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων. Παράλληλα, θεσπίζεται ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο. για την αποτελεσματική εποπτεία και τον έλεγχο των οχημάτων από τις αρμόδιες αρχές, σε μια προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα.

Ακολουθεί το πλήρες άρθρο του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργου Κώτσηρα:

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«Η εμφάνιση των ηλεκτρικών πατινιών και γενικότερα των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο) δημιούργησε νέα δεδομένα στις αστικές μετακινήσεις και ανέδειξε την ανάγκη προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου, καθώς η αυξανόμενη χρήση τους συνοδεύτηκε σε αρκετές περιπτώσεις από επικίνδυνες συμπεριφορές, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τροχαία ατυχήματα, με θύματα, συχνά, παιδιά και νέους ανθρώπους.

Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών φέρνει κατά προτεραιότητα στη Βουλή νέες διατάξεις που έρχονται να καλύψουν τα κενά του υφιστάμενου πλαισίου και να ενισχύσουν την οδική ασφάλεια.

Πρώτον, απαγορεύουμε τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο σε άτομα κάτω των 17 ετών, με εξαίρεση τα οχήματα που προορίζονται για άτομα με αναπηρία. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπεται πρόστιμο ύψους 150 ευρώ.

Δεύτερον, αυστηροποιούμε τις κυρώσεις για όσους κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε οδούς με επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας άνω των 50 χμ την ώρα. Το πρόστιμο αυξάνεται από τα 30 ευρώ στα 350 ευρώ.

Τρίτον, οι οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν, κατά την οδήγηση, νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης προσώπου και αποδεικτικό ασφάλισης.

Τέταρτον, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία των οχημάτων αυτών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.

Πέμπτον, απαγορεύουμε την πώληση, εκμίσθωση ή διάθεση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου, ενώ η παράβαση επισύρει πρόστιμο 1000 ευρώ.

Παράλληλα, δημιουργούμε ηλεκτρονικό Μητρώο Ε.Π.Η.Ο., όπου θα καταγράφονται τα οχήματα, οι ιδιοκτήτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, διευκολύνοντας τους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές και ενισχύοντας την αποτελεσματική εποπτεία του νέου πλαισίου.

Για την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η οδική ασφάλεια αποτελεί βασική προτεραιότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια μια συγκροτημένη πολιτική με ορατά αποτελέσματα που δικαιώνουν τις επιλογές μας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην οδική ασφάλεια μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα θανατηφόρα τροχαία να μειώνονται κατά 22%. Η βελτίωση των οδικών υποδομών, η τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς το Σάββατο, η συστηματική καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας και η εντατικοποίηση των ελέγχων για τη χρήση κράνους και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, συνετέλεσαν σε αυτό το ενθαρρυντικό αποτέλεσμα. Σταθερός μας στόχος είναι να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα τροχαία δυστυχήματα, να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι απώλειες ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο.

Με την διεθνή εμπειρία να αποδεικνύει ότι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσα από συνδυασμό κανόνων, ελέγχων, εκπαίδευσης και υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου, η νέα νομοθεσία αποσκοπεί ακριβώς σε αυτό: στη δημιουργία ενός σαφούς και λειτουργικού πλαισίου που θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την πιο ασφαλή συνύπαρξη όλων στον δημόσιο χώρο».