Λευκάδα: Φορτωμένο με 300 κιλά εκρηκτικών ήταν το drone που εντοπίστηκε – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές και η προέλευσή του

Μυστήριο παραμένει το περιστατικό με την εύρεση drone στο λιμάνι της Βασιλικής στην Λευκάδα, το οποίο βρήκαν και μετέφεραν ψαράδες στην περιοχή, χωρίς να γνωρίζουν ότι περιείχε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών.

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, στο θαλάσσιο drone βρέθηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος ήταν ο προορισμός και ο στόχος του μαύρου USV, το οποίο εντοπίστηκε από ψαράδες σε θαλάσσια περιοχή στη Βασιλική Λευκάδας.

Ακόμη εξετάζεται το από πού προήλθε το συγκεκριμένο drone, και ποια κατεύθυνση είχε. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εκρηκτικά δεν ήταν ενεργοποιημένα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ένα ατύχημα θα ήταν πολύ πιθανό. Επίσης φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής και εξετάζεται το ενδεχόμενο στόχος του να ήταν ρωσικό πλοίο.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει αναφέρει επίσημα την χώρα προέλευσης του drone, όμως η τεχνολογία που έχει χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο drone είναι ουκρανική. Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Αυτό προκύπτει από τη χρήση παρόμοιων ουκρανικών drone κατά της Ρωσίας. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή έχουν σημειωθεί πλήγματα σε ρωσικά πλοία από ουκρανικά θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Μάρτιο του 2023. Άλλες επιβεβαιωμένες και επιτυχημένες επιθέσεις σημειώθηκαν τον Φεβρουάριο του 2024 και τον Μάρτιο του 2024.

Μάλιστα, στο drone εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών – σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 300 κιλά -. Επίσης όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Live News, στο σημείο εντοπίζονταν πολλά ρωσικά πλοία που μετέφεραν πετρέλαιο παράνομα, με αποτέλεσμα η Αθήνα να κλείσει τον κόλπο με σκοπό να μην περνούν τα πετρελαιοφόρα από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το να πρόκειται για drone που προοριζόταν για να προκαλέσει πλήγμα σε πετρελαιοφόρο. Οι τελευταίες επιθέσεις τέτοιων drone σε πλοία ρωσικών συμφερόντων, είχαν σημειωθεί στη Μεσόγειο, σχετικά κοντά σε Ιόνιο και Κρήτη, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ξεκίνησαν από τις ακτές της Λιβύης. Αυτά φέρονται είτε να ξεκίνησαν από ουκρανικό σκάφος που βρισκόταν εκεί, ή ουκρανικό σκάφος να πέρασε από το σημείο και να τα άφησε σε κατάσταση «νάρκης», δηλαδή απενεργοποιημένα μέχρι να υπάρξει ενεργοποίηση από τον χειριστή.

Πιθανότατα έτσι να έφτασε και το συγκεκριμένο μέσα στη σπηλιά της Λευκάδας, ενώ εξετάζεται και το αν είχε τέτοιο ρόλο. Παράλληλα, δορυφόρος εντόπισε πριν μερικές μέρες νότια της Μάλτας ένα ολόκληρο ρωσικό κομβόι με προορισμό τη Συρία. Αυτή η νηοπομπή θα μπορούσε να αποτελέσει στόχος τέτοιων ουκρανικών drone. Το κομβόι πλέον πιθανότατα να βρίσκεται κοντά στην Κρήτη, συνεπώς και εντός της εμβέλειας του drone που βρέθηκε στην Λευκάδα. πλέον το drone είναι υπό την επίβλεψη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έχει επιληφθεί και η ΕΥΠ.

Το μη επανδρωμένο σκάφος θα μεταφερθεί στο νομό Αττικής όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις, με το εξειδικευμένο τους προσωπικό, θα διερευνήσουν πού κατασκευάστηκε, ποια είναι τα τεχνικά του χαρακτηριστικά και οι δυνατότητές του ενώ θα δώσουν απαντήσεις και για το περιεχόμενό του.