Σούδα: Καταδικάστηκε ο 26χρονος Αζέρος για κατασκοπεία στη βάση το 2025 – Είχε τραβήξει πάνω από 5.000 φωτογραφίες

Καταδίκη για τον 26χρονο Αζέρο που συνελήφθη το 2025 για κατασκοπεία στην στρατιωτική βάση της Σούδας.

Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 χρόνων και ενός μήνα χωρίς αναστολή, την Τρίτη (20.05.2026) αφού συνελήφθη στη Σούδα κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ΕΥΠ με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Όπως είχε γράψει το newsit.gr, ο νεαρός άνδρας γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν, έμενε σε ξενοδοχείο σε απόσταση – «αναπνοής» από την αεροναυτική βάση, τραβώντας χιλιάδες φωτογραφίες.

Όπως αποδείχθηκε από την έρευνα, έφτασε στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025, ζητώντας από το εν λόγω ξενοδοχείο δωμάτιο με θέα στο λιμάνι της Σούδας.

Πάνω από 5.000 οι φωτογραφίες που βρέθηκαν στην κατοχή του

Η αντίστροφη μέτρηση για τον νεαρό Αζέρο που συνελήφθη για κατασκοπεία, ξεκίνησε όταν έφτασε στην Ελλάδα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ΕΥΠ.

Ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις 18 Ιουνίου 2025, με πολωνική άδεια παραμονής και έκλεισε δωμάτιο σε ξενοδοχείο, ζητώντας να έχει θέα στον κόλπο της Σούδας και πληρώνοντάς το με μετρητά.

Κατά την έρευνα που έγινε στο δωμάτιό του, βρέθηκαν πάνω από 5.000 φωτογραφίες της βάσης. Ο ίδιος υποστήριξε πως ήθελε να τραβήξει τα τοπία της περιοχής και τυχαία «έπιασε» την βάση.

Για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ισχυρίστηκε ότι έφτασε στα Χανιά με μία Πολωνή φίλη του η οποία όμως στη συνέχεια έφυγε από την Ελλάδα.

Από την πρώτη στιγμή που συνελήφθη έδειξε την πρόθεσή του να μην συνεργαστεί καθόλου με τις αρχές. Αρνήθηκε αρκετές φορές να δώσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά του και υποστήριζε μέχρι τέλους πως ήρθε στη Σούδα ως τουρίστας και όχι ως κατάσκοπός.

Η συγκεκριμένη υπόθεση είναι πολύ πιθανό να σχετίζεται με την σύλληψη ακόμη ενός Αζέρου, στην Κύπρο, ο οποίος και αυτός κατηγορείται για κατασκοπεία.

Φημολογείται πως ο 26χρονος δούλευε είτε για ρωσικές υπηρεσίες είτε για τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν μιας και συνηθίζουν να προσλαμβάνουν άτομα από το Αζερμπαϊτζάν για να τους μετατρέπουν σε κατασκόπους.

Η υπόθεση του 26χρονου και του Αζέρου στην Κύπρο έχουν αρκετές ομοιότητες, μιας και οι δύο χρησιμοποιούσαν συγκεκριμένη εφαρμογή για να στέλνουν το φωτογραφικό υλικό στους ανθρώπους που τους προσέλαβαν τους αλλά και παρόμοιο τύπου φωτογραφικές μηχανές.