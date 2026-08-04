Ελλάδα

Αμφιλοχία: Πυροσβέστης έπαθε ηλεκτροπληξία ενώ έσβηνε φωτιά – Έχασε τις αισθήσεις του για δύο λεπτά

Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου στην Καρδιολογική Κλινική για προληπτική παρακολούθηση
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Πυροσβέστης στην διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς στην περιοχή Βαρετάδα της Αμφιλοχίας την Παρασκευή (31.07.2026), έπαθε ηλεκτροπληξία και έχασε τις αισθήσεις του για δύο λεπτά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου όπου νοσηλεύτηκε προληπτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr όλα συνέβησαν όταν αποκολλήθηκε καλώδιο ηλεκτροδότησης από κολόνα ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς καθώς είχαν καταστραφεί οι σύνδεσμοι στήριξης και φυσούσαν ισχυροί άνεμοι. Ο 42χρονος πυροσβέστης έπαθε ηλεκτροπληξία όταν το νερό ήρθε σε επαφή με το πεσμένο καλώδιο, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του για περίπου δύο λεπτά.

Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του λίγο αργότερα, ο πυροσβέστης δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από το σημείο, καθώς τα πόδια του είχαν μουδιάσει.

Περίπου πέντε λεπτά αργότερα εντοπίστηκε από τον διοικητή του, ο οποίος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ με ασθενοφόρο να μεταφέρει τον 42χρονο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύτηκε στην Καρδιολογική Κλινική για προληπτική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έκριναν ότι η πορεία της υγείας του ήταν ιδιαίτερα καλή και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις, ο πυροσβέστης έλαβε εξιτήριο.

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