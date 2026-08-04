Ελλάδα

Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία

Ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Ο Λάκης Χαλκιάς / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η κηδεία του Λάκη Χαλκιά θα γίνει την Πέμπτη (06.08.2026) στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και δημοσία δαπάνη.

Η σορός θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου προκειμένου να τον αποχαιρετίσουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του.

Ο Λάκης Χαλκιάς, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (02.08.2026), σε ηλικία 82 ετών.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
141
131
128
88
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στο πλευρό της ρεπόρτερ Μαρίας Σιαμπάνου οι πυροσβέστες: «Οι ανθρωποφάγοι του καναπέ ας δείξουν αυτοσυγκράτηση»
«Εμείς τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία - Μαρία, σε ευχαριστούμε»
H δημοσιογράφος Μαρία Σιαμπάνου
Κυψέλη: Ασυνόδευτος πρόσφυγας στη Λέσβο ο 26χρονος πυγμάχος που κατηγορείται για την δολοφονία της Βρετανίδας – Τα στοιχεία που τον πρόδωσαν
Μαρτυρία κλειδί για να τον συλλάβουν ήταν εκείνη της συζύγου του - Έντονη η κοινωνική του δράση για βοήθεια στους πρόσφυγες
Η Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή στην Κυψέλη 26
Newsit logo
Newsit logo