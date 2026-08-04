Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η κηδεία

Η κηδεία του Λάκη Χαλκιά θα γίνει την Πέμπτη (06.08.2026) στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών και δημοσία δαπάνη.

Η σορός θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου προκειμένου να τον αποχαιρετίσουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λάκης Χαλκιάς, έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (02.08.2026), σε ηλικία 82 ετών.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις.