Ελλάδα

Φωτιά στη Φωκίδα: Συγκλονιστικές εικόνες από drone με τις καταστροφές στο Σκάλωμα

Βαρύ είναι το αποτύπωμα της φωτιάς, η οποία πέρασε από κατοικημένες περιοχές
Συγκλονιστικές εικόνες από drone με τις καταστροφές στο Σκάλωμα
Συγκλονιστικές εικόνες από drone με τις καταστροφές στο Σκάλωμα / nafpaktianews
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Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που που κατέγραψε drone με τα καμένα από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Φωκίδας. Πρόκειται για τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι του Σαββάτου (01.08.2026) σε δασική έκταση στο Σκάλωμα.

Το μέγεθος της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά που έκαψε εκατοντάδες στρέμματα στη Φωκίδα αποτυπώνει το βίντεο του nafpaktianews.gr.

Βαρύ είναι το αποτύπωμα της φωτιάς, η οποία πέρασε από κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

Ειδικότερα στο βίντεο καταγράφονται ζημιές σε κατοικίες, οχήματα, στάβλους και άλλες εγκαταστάσεις, ενώ καλλιέργειες και ελαιώνες παραδόθηκαν στις φλόγες.

Οι εικόνες είναι απογοητευτικές καθώς από όπου πέρασε η φωτιά έχουν μείνει μαύρο, στάχτη, αποκαΐδια και γκρίζες λωρίδες γης αν και υπάρχουν και εκτάσεις που παρέμειναν πράσινες γλιτώνοντας από το μένος της πυρκαγιάς.

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