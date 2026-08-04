Βελτιωμένη η εικόνα στη φωτιά στη Δυτική Αττική: Φόβοι για αναζωπυρώσεις – «30 ώρες δεν είχαμε εναέρια μέσα»

Μία ανάσα ηρεμίας και ανακούφισης ήρθε σήμερα Τρίτη 04.08.2026 στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής με τη φωτιά να μην έχει πλέον ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την πυροσβεστική, με τις εικόνες από το σημείο όμως να είναι αποκαρδιωτικές.

Μετά από 5 δραματικές ημέρες, που χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια, περιουσίες και ζώα, παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα που κατεύθυναν οι θυελλώδεις άνεμοι των περασμένων ημερών, πλέον η φωτιά στη δυτική Αττική, που ξεκίνησε την Παρασκευή 31.07.2026 στο Καλαμάκι Βοιωτίας, έχει πολύ καλύτερη εικόνα, με τον φόβο όμως των αναζωπυρώσεων να πλανάται. Τραγικό γεγονός, ήταν και η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell στην Κυριακή 02.08.2026, με τον θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, προς το παρόν δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς στην Αττικοβοιωτία και την περιοχή των Μεγάρων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνονται στα καπνογόνα σημεία που εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στις εκτάσεις που έχουν ήδη καεί.

Τα πιο δύσκολα σημεία εντοπίζονται ανάμεσα στην Ψάθα και τη Λούμπα, στο Κανδήλι Μεγάρων, καθώς και στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος στα Βίλια, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεσή τους.

Photo / REUTERS/Louisa Gouliamaki

Χάρη στη μεγάλη επιχείρηση των επίγειων δυνάμεων, η μεγάλη αναζωπύρωση στην περιοχή της Λούμπας, τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 6:00 το πρωί της Τρίτης 04.08.2026.

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Λίγα λεπτά αργότερα, στις 6:15, ξεκίνησαν προληπτικές εναέριες ρίψεις νερού από ελικόπτερα τύπου Bell και Ericsson, προκειμένου να σβήσουν τυχόν κρυφές εστίες και να αποτραπεί νέα αναζωπύρωση στην ιδιαίτερα δύσβατη δασική έκταση.

Photo / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Παρότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, η φωτιά δεν θεωρείται πλήρως σβηστή, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας μέσα στη μέρα μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπυρώσεις και να δημιουργήσει ξανά ενεργή εστία.

Εικόνες καταστροφής μετά τη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Αρτοποιός: Για 30 ώρες δεν είχαμε εναέρια μέσα

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι οι δυνάμεις προσπαθούν να φτάσουν στις κορυφογραμμές της Λούμπας, επισημαίνοντας πως η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Επί 30 ώρες δεν είχαμε εναέρια μέσα», ενώ σημείωσε ότι η φωτιά αλλάζει συνεχώς συμπεριφορά.

Ο κ. Αρτοποιός εξήγησε ότι το μεγάλο στοίχημα της ημέρας είναι να παραμείνει η φωτιά μέσα στην υπάρχουσα περίμετρο και να μην υπάρξουν νέες εστίες. «Θέλουμε να ελέγξουμε κάθε σπιθαμή της φωτιάς», ανέφερε, τονίζοντας ότι αν υπάρξουν νέες κηλιδώσεις στις κορυφογραμμές, η κατάσταση θα γίνει πολύ πιο δύσκολη.

Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκ νέου και συγκεκριμένα επί ποδός βρίσκονται 526 πυροσβέστες με 29 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 141 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 26 Ρουμάνων με 5 οχήματα και 23 Γάλλων με 4 οχήματα που έχουν μεταβεί στην χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Photo / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

Η διαχείριση όλων των δυνάμεων πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Πάνω από 130.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία

Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την Υπηρεσία Copernicus, και με βάση δορυφορική εικόνα της πυρκαγιάς στην Αττική και τη Βοιωτία που ελήφθη χθες στις 12.16, η πληγείσα έκταση συνολικά ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Ειδικότερα, η συνολική έκταση της περιμέτρου της πυρκαγιάς στη Βοιωτία (Ξηρονομή) είναι 30.966 στρέμματα ενώ στην Αττική/Βοιωτία (Πόρτο Γερμενό) 103.619.

Τιτάνια η μάχη που δόθηκε για να σωθεί η Λούμπα

Στιγμές μεγάλης αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 03.08.2026 στη Λούμπα, όταν το πύρινο μέτωπο κατέβηκε από την περιοχή της Ψάθας και, με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων, έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στα πρώτα σπίτια του οικισμού.

Πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές δασοπυροσβέστες και κάτοικοι έδωσαν μάχη για να σταματήσουν τις φλόγες, την ώρα που ο επικεφαλής των επιχειρήσεων καλούσε όσους βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν άμεσα, προειδοποιώντας ότι κινδύνευαν.

Παρά το γεγονός ότι οι φλόγες ξεπερνούσαν σε ύψος τα 20 μέτρα, οι επίγειες δυνάμεις δεν εγκατέλειψαν ούτε στιγμή τη μάχη. Λίγο αργότερα έφτασαν ενισχύσεις από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, καθώς και πολλά εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα αλλά και οχήματα από δήμους της Αττικής, δημιουργώντας μια ισχυρή γραμμή άμυνας γύρω από τα σπίτια.

Photo / REUTERS/Louisa Gouliamaki

Photo / REUTERS/Louisa Gouliamaki

Photo / REUTERS/Louisa Gouliamaki

Photo / REUTERS/Louisa Gouliamaki

Η εικόνα άλλαξε όταν έκαναν την εμφάνισή τους τα Canadair και τα ελικόπτερα Erickson, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού. Χάρη στη συντονισμένη επιχείρηση, η φωτιά περιορίστηκε πριν καταστρέψει τον οικισμό, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όλα τα σπίτια σώθηκαν. Ωστόσο, αργότερα το βράδυ και τα ξημερώματα σημειώθηκαν νέες αναζωπυρώσεις, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή.