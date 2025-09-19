Αμύνταιο: Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα και σκότωσε 15 πρόβατα – «Νιώθω σαν να μπήκα στο σπίτι και μου είχαν σκοτώσει την οικογένεια»

Νέα επίθεση αρκούδας καταγράφηκε στο Νυμφαίο του δήμου Αμυνταίου το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (17.9.25) προκαλώντας ζημιά πάνω από 6.000 ευρώ. Μετά την επίθεση του λύκου σε 5χρονη στον Μαρμαρά Χαλκιδικής, οι εμφανίσεις και οι επιθέσεις των άγριων ζώων φαίνεται πως δεν έχουν τέλος.

Ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Φουρκιώτης μιλάει στο newsit.gr για τα όσα αντίκρισε στον στάβλο του μετά την επίθεση της αρκούδας. «Το περιστατικό έγινε την Τετάρτη το βράδυ που είχα φύγει. Επέστρεψα χθες το πρωί και για να αρμέξω και να και να κάνω τις δουλειές μου και είδα 15 πρόβατα νεκρά και πέντε σοβαρά τραυματισμένα», αναφέρει ο κτηνοτρόφος.

Σοκαρισμένος ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές και περιμένει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που παίρνει σοβαρές διαστάσεις στην περιοχή του.

«Ενημέρωσα για το περιστατικό. Μου είπαν ότι είναι αρμόδιο το Δασαρχείο και εγώ τους κάλεσα. Η απάντηση που πήρα ήταν ότι θα μου φέρουν ένα μηχάνημα που θα ανιχνεύει τις κινήσεις και θα βγάζει έναν ήχο, προκειμένου να απομακρύνει τα άγρια ζώα. Το μηχάνημα αυτό δεν μου το έχουν φέρει ακόμα», επισημαίνει.

Η αρκούδα έκανε και νέα εμφάνιση μετά από την καταστροφή που του προκάλεσε και ο ίδιος αναγκάζεται να κρατάει καραούλι, ώστε να αποφύγει τα χειρότερα.

«Δεν την είδε κανένας αλλά είδαμε τις πατημασιές, το ύψος που ανέβηκε από τα κάγκελα ήταν 3 μέτρα. Χθες το βράδυ πριν βάλω τα ζώα μέσα ξανά ήρθε και ευτυχώς της γάβγιζαν τα σκυλιά και έφυγε. Εγώ αυτές τις μέρες δεν κοιμάμαι κρατάω καραούλι μην ξανά έρθει και μου κάνει ζημιά. Κάθομαι μέχρι τις 6 ξύπνιος για να μην την ξανά πάθω» λέει.

Η συγκεκριμένη επίθεση γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο για την κτηνοτροφίας εξαιτίας της ευλογιάς των προβάτων και η ζημιά που έπαθε αυξάνει το κόστος και ξεπερνάει τις 5.000 ευρώ.

«Η ζημιά αυτή ανέρχεται στις 6.000. Το κάθε πρόβατο κοστίζει 300 με 400 ευρώ. Τώρα δεν μπορείς να αγοράζει κιόλας με την ευλογιά. Τα πρόβατα θα γεννούσαν σε δύο μήνες. Είναι μια σημαντική ζημιά και δεν μας αποζημιώνουν», περιγράφει ο Κωνσταντίνος Φουρκιώτης.

Γνώριμη φαίνεται να ήταν η κτηνοτροφική μονάδα στην αρκούδα, η οποία είχε επισκεφθεί και στο παρελθόν την εν λόγω μονάδα προκαλώντας και τότε ζημιά.

«Νιώθω σαν να μπήκα στο σπίτι και μου είχαν σκοτώσει την οικογένεια»

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το έχω πάθει αυτό και πριν από δύο χρόνια είχα πάθει πάλι ζημιά είχα κάνει όλα τα χαρτιά και δεν μου αποζημίωσαν τίποτα. Τότε η αρκούδα μου είχε σκοτώσει 10 πρόβατα. Νιώθω σαν να μπήκα στο σπίτι και να μου είχαν σκοτώσει την οικογένεια. Αν πήγαινε μέσα και την έβλεπα δεν θα ήξερα πως να την αντιμετωπίσω. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, σε εμάς εδώ έχουμε πολλά προβλήματα και τα λέγαμε και δεν μας πίστευαν. Η αρκούδα πριν λίγες μέρες είχε επιτεθεί και σε κοτέτσια», καταλήγει ο κτηνοτρόφος.

Αυξημένα τα άγρια ζώα

Ο δήμαρχος Αμυνταίου, Ιωάννης Λιάσσης, μίλησε στο newsit.gr για το φαινόμενο αυτό με τα άγρια ζώα τονίζοντας ότι πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα.

«Εμείς έχουμε κάνει έκκληση πολλές φορές σε όλους τους φορείς και είχε γίνει και μια συνάντηση περιφέρειας γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο σε εμάς. Μέτρα, ωστόσο, δεν έχουν παρθεί. Έχουμε πολλά περιστατικά σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πρέπει κάτι να γίνει γιατί το θέμα το έχουμε θέσει και στο αρμόδιο Υπουργείο γιατί οι αρκούδες και τα αγριόχοιρο καταστρέφουν τις καλλιέργειες και απειλούν τους ανθρώπους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που παρέθεσε ο «Αρκτούρος» στο newsit.gr μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 106 αλληλεπιδράσεις αρκούδας και λύκου στον αστικό ιστό. Αριθμός πολύ μεγαλύτερος από το 2024 που είχαν καταγραφεί 95 περιστατικά.

Ρεπορτάζ: Βασίλης Σακουλέβας