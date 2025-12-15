Ανανεώνονται οι συμβάσεις εργαζομένων άνω των 55 χρόνων στο ΕΣΥ – Τα 2 νέα προγράμματα στη ΔΥΠΑ

Προς ανανέωση όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων άνω των 55 χρόνων στο ΕΣΥ οι οποίες έχουν ήδη λήξει.

Οι συμβάσεις των εργαζομένων θα ανανεωθούν με αποτέλεσμα να επαναπροσληφθούν, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) η οποία χαρακτηρίζει την εξέλιξη «μεγάλη επιτυχία της».

«Για πρώτη φορά ανανεώνονται συμβάσεις στους ίδιους φορείς του Δημοσίου εργαζομένων των εν λόγω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ. Με ενότητα πετύχαμε», αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

Αναμένεται μέσα στο 2026 νέα εκκίνηση των εν λόγω προγραμμάτων για ανέργους 55 ετών και άνω, οι οποίοι θα συμπεριληφθούν οι δομές Δημόσιας Υγείας, σύμφωνα με το iatropedia.gr

Δύο νέα ειδικά προγράμματα εντάσσονται στη ΔΥΠΑ

Επίσης, με απόφαση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συστήθηκαν δύο νέα ειδικά προγράμματα που αφορούν μόνο τη Δημόσια Υγεία και λαμβάνουν το όνομα ΠΟΕΔΗΝ δείγμα των πιέσεων που έχει ασκήσει η Ομοσπονδία, όπως αναφέρει.

1. Συστήνεται λοιπόν νέο πρόγραμμα για τους 1300 που εργάζονται για δύο ακόμα έτη μετά την ανανέωση που πετύχαμε από το πρώτο πρόγραμμα. Με το πρόγραμμα αυτό θα επαναπροσληφθούν για 5ο και 6ο έτος.

2. Επίσης συστήνεται πρόγραμμα 1.500 θέσεων 57 ετών και άνω που αφορά την επαναπρόσληψη των συναδέλφων για δύο έτη του ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ που εργάζονται με την αρχική σύμβαση δύο ετών. Με το πρόγραμμα αυτό θα επαναπροσληφθούν για 3ο και 4ο έτος.

Στο Υπουργείο Εργασίας κοινοποιήθηκαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΥΠΑ που αφορά τα παραπάνω δύο προγράμματα και ετοιμάζεται προς έκδοση η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Εργασίας, Οικονομικών, Εσωτερικών).

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, πέραν της ανανέωσης των συμβάσεων που είναι δεδομένη για τους εργαζόμενους του ειδικού προγράμματος των 4.000, η Ομοσπονδία θα συνεχίσει -όπως λέει- τους αγώνες για την μισθολογική εξίσωση και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

«Αν είναι δυνατόν οι συνάδελφοι που εργάζονται 8 και πλέον χρόνια σε κρίσιμες υπηρεσίες της Δημόσιας Υγείας να θεωρούνται μαθητές!!! Σταδιακά αποχωρούν από τη Δημόσια Υγεία οικειοθελώς αφήνοντας πίσω δυσαναπλήρωτα κενά», σημειώνει η ΠΟΕΔΗΝ και καταλήγει πώς αναβάλλεται η προγραμματισμένη κινητοποίηση για τους εργαζόμενους μέσω ΔΥΠΑ που είχαμε προγραμματίσει για την Τρίτη 16/12/2025 λόγω ανανέωσης των προγραμμάτων.