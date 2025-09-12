Ελλάδα

Αναρτήσεις γεμάτες μίσος έκανε ο 52χρονος που συνελήφθη για απειλές κατά του Άδωνι Γεωργιάδη – Ονειρευόταν μέρες Νεπάλ στην Ελλάδα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Για απειλές και εξύβριση κατηγορείται ο 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη καθώς ο κατηγορούμενος είχε προχωρήσει σε μια σειρά από αναρτήσεις μέσω Facebook σε βάρος πολιτικών.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από μήνυση του Άδωνι Γεωργιάδη την Πέμπτη (11.9.2025) και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και εξύβριση κατ’ εξακολούθηση μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω Facebook.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας ο 52χρονος κατηγορείται επίσης για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου. Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού στο Facebook. 

Ο 52χρονος το τελευταίο διάστημα είχε κάνει μια σειρά από αναρτήσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων.

Ανάρτηση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη
Ανάρτηση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Οι αναρτήσεις του 52χρονου είναι γεμάτες μίσος, ενώ ο ίδιος σχολιάζει με ακραίο τρόπο την επικαιρότητα όπως την εξέγερση στο Νεπάλ, τη δολοφονία της νεαρής Ουκρανής στις ΗΠΑ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. 

Η δολοφονία της νεαρής Ουκρανής
Η δολοφονία της νεαρής Ουκρανής
Ονειρευόταν καταστάσεις Νεπάλ στην Ελλάδα
Ονειρευόταν καταστάσεις Νεπάλ στην Ελλάδα
Ο ίδιος δήλωνε εθνικιστής
Ο ίδιος δήλωνε εθνικιστής

Ο 52χρονος συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo