Ίλιον: Βραχυκύκλωμα «βλέπουν» οι ερευνητές ως αιτία της φωτιάς – «Αν ήταν νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός»

Από τα χειρότερα γλίτωσαν οι ένοικοι του κτιρίου που λαμπάδιασε στο Ίλιον την Πέμπτη (30.04.2026), αναφέροντας ότι ακόμη και τα παιδιά τους κινδύνεψαν από τη φωτιά και πώς αν «συνέβαινε τη νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός».

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, στην αποθήκη ανταλλακτικών που βρίσκεται στη συμβολή των Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μάλιστα, όπως προέκυψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πέσει θύμα απαγωγής στο παρελθόν.

Το κτίριο που στέγαζε διαμερίσματα και κατάστημα ανταλλακτικών στο ισόγειο, καταστράφηκε ολοσχερώς, με τους ενοίκους να μην μπορούν να πιστέψουν ότι οι περιουσίες τους είναι πια στάχτη.

«Ήταν η γυναίκα με τα παιδιά μου σπίτι, είδαν μια μικρή φωτιά από μέσα και πανικοβλήθηκαν. Άρχισαν να σκάνε πράγματα και ευτυχώς βγήκαν έξω. Ήταν κανονικό σπίτι, δεν έμεινε ούτε το ταβάνι, πάνε φωτογραφίες, όλες οι αναμνήσεις. Έχασα όλο το νοικοκυριό, όλα στάχτη», είπε ενοικιαστής που ζούσε στο κτίριο 18 χρόνια.

«Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα, δεν έχω συνέλθει μετά τα όσα βίωσα από την απαγωγή. Η ηλικιωμένη μητέρα μου είναι εκεί και μας ειδοποίησε για την φωτιά. Το μαγαζί το έχουμε από το 1989, και το κρατούσαμε για να πηγαίνει εκεί μόνο ο ηλικιωμένος πατέρας μου και να περνά τα πρωινά του. οι γονείς μου μένουν από πάνω. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς κανείς από τις 5 οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε, περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά», είπε ο επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές «βλέπουν» βραχυκύκλωμα σε καλωδιώσεις με ρεύμα, ως αιτία της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν πραγματογνώμονας και ηλεκτρολόγος μηχανικός για να βγάλουν πόρισμα, ενώ φέρονται να αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.

Θύμα απαγωγής το 2021 ο ιδιοκτήτης

Ο αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Συνδρεβέλης, αποκάλυψε σήμερα μία νέα διάσταση στην υπόθεση, λέγοντας πως ο ιδιοκτήτης της αποθήκης είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021. Είχε παραμείνει όμηρος των απαγωγέων του για 65 εφιαλτικές ημέρες.

Μάλιστα, η οικογένειά του αναγκάστηκε να δώσει 800.000 ευρώ για λύτρα, ώστε οι απαγωγείς να τον αφήσουν ελεύθερο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί από την ΕΛΑΣ αν και δεν βρέθηκε ποτέ ολόκληρο το ποσό.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να συνδέουν τις δύο υποθέσεις, αλλά η απαγωγή του ιδιοκτήτη αποτελεί κεντρικό σημείο των ερευνών.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι της πολυκατοικίας κατήγγειλαν επιχειρισιακές δυσκολίες στην κατάσβεση της φωτιάς, λέγοντας πως τα πυροσβεστικά οχήματα ξέμειναν γρήγορα από νερό με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα κρίσιμο κενό 15 έως 20 λεπτών μέχρι να βρεθούν αντλίες και να έρθουν ενισχύσεις.