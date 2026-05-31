Λάρισα: Διαρρήκτης βρέθηκε μπροστά σε έγκυο με το παιδί της, ζήτησε συγνώμη και έφυγε

Τρόμος για έγκυο γυναίκα με το παιδί της στη Λάρισα. Είδε ξαφνικά άγνωστο άνδρα και συγκεκριμένα έναν διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της.

Την ώρα που μαζί της ήταν και το μικρό παιδί της, ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε, η έγκυος ήρθε αντιμέτωπη με διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, το πρωί της 24ης Μαΐου ο δράστης έφτασε στο διαμέρισμα το οποίο και είχε στοχεύσει, κυριολεκτικά με κινηματογραφικό τρόπο.

Για να φτάσει στην πολυκατοικία πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα και μάλιστα χρησιμοποίησε και σχοινί για να μπορέσει να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και από την μπαλκονόπορτα μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η γυναίκα ξαφνικά τον είδε μπροστά της και έβαλε τις φωνές, αιφνιδιάζοντας τον εισβολέα που άρχισε να ψελλίζει κάποιες λέξεις, όπως «συγνώμη» και τρέχοντας έφυγε από την πόρτα…

Η γυναίκα άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και τον σύζυγό της τρέμοντας, καθώς εκτός του ότι είναι έγκυος μέσα στο διαμέρισμα υπήρχε και το άλλο της παιδάκι.

Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερα για να βρεθεί και να συλληφθεί ο δράστης.