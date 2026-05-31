Αχαΐα: Χειροπέδες σε οδηγό που είχε μουσική στη διαπασών, κατασχέθηκε το αυτοκίνητό του – Φωτογραφίες

Για διατάραξη κοινής ησυχίας συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής (31.05.2026) στην Κάτω Αχαΐα ένας οδηγός. Είχε τοποθετήσει ηχεία στο αυτοκίνητό του και είχε βάλει τέρμα τη μουσική.

Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Δυτικής Αχαΐας αφού είχε βάλει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχείο.

Το είχε τοποθετήσει σταθερά στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του και έβαζε την ένταση στη διαπασών.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητο, έναν ενισχυτή ήχου και ένα ηχείο.

Ο συλληφθείς για διατάραξη της κοινής ησυχίας θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αχαΐας.