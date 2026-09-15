Ελλάδα

Ηλίας Κασιδιάρης: Οπαδοί έξω από τις φυλακές Δομοκού – Κρατούσαν ελληνικές σημαίες περιμένοντας τον «πολιτικό ηγέτη» τους

Δεκάδες κόσμου αναμένεται να τον υποδεχτεί στις 12:00 και να τον συνοδεύσουν μέχρι και την Αθήνα
Κόσμος περιμένει να υποδεχτεί τον Ηλία Κασιδιάρη έξω από τις φυλακές Δομοκού
Κόσμος περιμένει να υποδεχτεί τον Ηλία Κασιδιάρη έξω από τις φυλακές Δομοκού
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Δεκάδες κόσμου έχει μαζευτεί έξω από τις φυλακές Δομοκού από το πρωί της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, αφού στις 12:00 αναμένεται να αποφυλακιστεί ο τελεσίδικα καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή των 13 ετών.

Αυτή ήταν η ποινή που του επέβαλε ο πρώτος και δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για την συμμετοχή του Ηλία Κασιδιάρη στη Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές αποτέλεσε εγκληματικό όργανο με το μανδύα πολιτικού κόμματος, με αποτέλεσμα να μείνει για περίπου 7 χρόνια στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, από τις 09:00 το πρωί αρκετοί υποστηρικτές του Ηλία Κασιδιάρη έχουν μαζευτεί έξω από τις φυλακές με τα αυτοκίνητα τους για να τον συνοδεύσουν μάλιστα μέχρι και την Αθήνα, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα που είχε δημοσιευτεί.

Κόσμος περιμένει έχοντας απλώσει ελληνικές σημαίες έξω από τις φυλακές και όπως λένε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους, περιμένουν να αποθεώσουν τον πολιτικό ηγέτη, όπως θεωρούν τον Ηλία Κασιδιάρη.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης έμεινε στην φυλακή 7 χρόνια, αν συνυπολογισθεί και ο 1 χρόνος που παρέμεινε προφυλακιστέος. Όταν βγει από την πύλη των φυλακών αναμένεται να κάνει δηλώσεις.

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