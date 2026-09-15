Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Δωρεά 6 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ για την αναβάθμιση των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων

Δωρεά της ΔΕΗ ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, για έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των Κέντρων Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), αποδέχτηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως έγινε γνωστό σήμερα Τρίτη (15.9.26).

Στόχος της αναβάθμισης των ΚΕΝ είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ποιότητας της αρχικής εκπαίδευσης των νέων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ η δωρεά κατανέμεται ισόποσα στα έτη 2026 και 2027, με 3 εκατ. ευρώ ανά έτος, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

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Η αναβάθμιση των υποδομών των Κέντρων Εκπαίδευσης εντάσσεται στον ευρύτερο μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», η οποία, εκτός από την εισαγωγή νέων μέσων και τεχνολογιών αποσκοπεί επίσης στην αναβάθμιση των υποδομών και στην επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τη «ΔΕΗ Α.Ε.» για τη σημαντική συνεισφορά της σε αυτήν την προσπάθεια.

Πηγή: onalert.gr