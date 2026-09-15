Ελλάδα

Νέα αναζωπύρωση της φωτιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας: Φλόγες απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου

Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κόνιτσα
Η φωτιά ξέσπασε απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου στην Κόνιτσα
Η φωτιά ξέσπασε απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου στην Κόνιτσα / epiruspost
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Νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026) στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας και εξακολουθεί να καίει για 16η ημέρα στην περιοχή. Η αγωνία επικεντρώνεται στο αν τα εναέρια μέσα θα μπορέσουν με το πρώτο φως της μέρας να περιορίσουν το μέτωπο, πριν η φωτιά επεκταθεί προς την Τύμφη.

Η φωτιά ξέσπασε απέναντι από την ιστορική Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, με το μέτωπο να έχει κατέβει μέσα στη χαράδρα του Αώου, καίγοντας πυκνή βλάστηση στις απότομες πλαγιές πάνω από το ποτάμι.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πυκνοί καπνοί κάλυψαν τη χαράδρα, ενώ μετά τη δύση του ηλίου οι εστίες της φωτιάς έγιναν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της Κόνιτσας και στις αρμόδιες αρχές.

Το ιδιαίτερα δύσβατο και απόκρημνο ανάγλυφο της περιοχής δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της πυρόσβεσης.

epiruspost
epiruspost

Σε 1.152 στρέμματα ανέρχεται η καμένη έκταση στην περιοχή της Κόνιτσας, σύμφωνα με την αποτύπωση του δορυφόρου Copernicus, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η συνολική επηρεαζόμενη έκταση είναι περίπου 8.000 στρέμματα, όπου όπως επισημαίνει το υπουργείο, καίγονται ο βελονοτάπητας και ο υπόροφος από έρπουσα φωτιά, η οποία, όπως προσθέτει, δεν προκαλεί καμία ζημιά στους κορμούς και στην κόμη των δέντρων.

Τέλος, όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, ακόμη και στην έκταση των 1.152 στρεμμάτων, που φέρεται ως καμένη, η πραγματική έκταση και ο αριθμός των κατεστραμμένων δένδρων θα εκτιμηθεί την επόμενη άνοιξη από τις δασικές υπηρεσίες.

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