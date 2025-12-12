Ανάβυσσος: Πυροβόλησαν και σκότωσαν μεσογειακή φώκια στο Μαύρο Λιθάρι – Εικόνες φρίκης

Μία μεσογειακή φώκια εντοπίστηκε νεκρή στην παραλία του Μαύρου Λιθαριού στην Ανάβυσσο, στην Αττική. Το άτυχο ζώο φέρει τραύματα από σφαίρες, κάτι που σημαίνει ότι κάποιοι άνοιξαν πυρ και το πυροβόλησαν για να το σκοτώσουν.

Τη νεκρή μεσογειακή φώκια ανακάλυψαν ερευνητές του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), τα οποία ενημέρωσαν τη «MOm Greece» (Εταιρεία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας).

Πρόκειται για ενήλικη αρσενική φώκια, που έχασε τη ζωή της από κυνηγετικό όπλο, με τα τραύματα στο σώμα του ζώου να προκαλούν σοκ.

Σε ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook, η «MOm Greece», αφού κοινοποίησε φωτογραφίες του νεκρού θηλαστικού, μιλά για «εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού».

Η ανάρτηση της Εταιρείας για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας

«Μια εξαιρετικά θλιβερή εικόνα αντίκρισαν τα μέλη της MOm την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ εντόπισαν μια νεκρή μεσογειακή φώκια στη περιοχή Μαύρο Λιθάρι Αναβύσσου και ενημέρωσαν άμεσα την οργάνωσή μας.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Αττική εκείνη την ημέρα, η ομάδα της MOm προσέγγισε άμεσα το σημείο για αυτοψία και δειγματοληψία. Με βαθιά μας λύπη διαπιστώσαμε ότι η φώκια – ένα ενήλικο αρσενικό άτομο – είχε πέσει θύμα ηθελημένης θανάτωσης με χρήση κυνηγετικού όπλου. Μια εγκληματική πράξη που στέρησε από το ζώο το δικαίωμα να κολυμπάει ελεύθερο στις θάλασσες του Αργοσαρωνικού.

Μετά τις απαραίτητες μετρήσεις και τη συλλογή υλικού, κατατέθηκε άμεσα σχετική αναφορά στο αρμόδιο για την περιοχή Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, το περιστατικό αυτό αφήνει μια πικρή γεύση αλλά και μια δυνατή υπενθύμιση:

Η προστασία της άγριας ζωής δεν είναι μόνο δουλειά των ειδικών. Είναι ευθύνη όλων μας.

Τέτοιες ενέργειες – έστω και από μια θλιβερή μειοψηφία – προσβάλλουν το σύνολο της κοινωνίας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ για την άμεση αναφορά και τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της νεκροψίας καθώς και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος».

Για το περιστατικό κατατέθηκε αναφορά στο Λιμεναρχείο Παλαιάς Φώκαιας, συνοδευόμενη από όλα τα ευρήματα της αυτοψίας.