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Αναζωπύρωση της φωτιάς στη Πάρο: Ήχησε το 112 για εκκένωση των περιοχών Άσπρο Χωριό και Καμάρι

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή στην Πάρο, καίγοντας χαμηλή βλάστηση
Φωτιά στην Πάρο
Photo / Facebook
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Συναγερμός σήμανε και πάλι στην Πάρο για φωτιά στο νότιο τμήμα του νησιού την Πέμπτη 30.07.2026,

Η φωτιά ξέσπασε κοντά στην παραλία Τρυπητή στην Πάρο, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και φαίνεται να είναι αναζωπύρωση της προηγούμενης πυρκαγιάς που έκαιγε για ώρες στο νησί.

Στο σημείο σπεύδουν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές με υδροφόρες, καταβάλλοντας προσπάθειες για την άμεση οριοθέτησή της πριν πάρει διαστάσεις.

Άμεσα ήχησε και το 112, για εκκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό, ζητώντας από τους πολίτες να απομακρυνθούν προς Δρυό.

Λίγο αργότερα εστάλη νέο μήνυμα για την εκκένωση της περιοχής Καμάρι προς την Αλυκή.

Όπως φαίνεται η πυρκαγιά στην Πάρο είναι ανησυχητική, καθώς φαίνεται να είναι ανεξέλεγκτη.

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