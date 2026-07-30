Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Τανάγρα: Σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση
Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο "Περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου" στη Θεσσαλονίκη, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026
Εικόνα αρχείου / (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης 30 Ιουλίου 2026, για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Στεφάνη του δήμου Τανάγρας Βοιωτίας.

Η φωτιά στην Τανάγρα καίει σε αγροτοδασική έκταση και αμέσως έγινε κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, με το συμβάν να τίθεται άμεσα υπό έλεγχο μέσα σε λίγη ώρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 51 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

Την ίδια στιγμή γρήγορα σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ στη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Παράλληλα επισημαίνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

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