Φωτιά στη Λέσβο: Έως 1.000 στρέμματα έγιναν στάχτη στο Πλωμάρι – Καταστράφηκαν ελαιώνες και κτηνοτροφικές μονάδες

Ανυπολόγιστες οι ζημιές που προκάλεσε η φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου. Η επόμενη ημέρα (30.07.2026) φανέρωσε την καταστροφή στην περιοχή από τις φλόγες που ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης.

Η φωτιά ξέσπασε στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου Λέσβου και πήρε γρήγορα τεράστιες διαστάσεις μιας και στο νησί έπνεαν ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μυτιλήνης, Νίκος Καρασάββας, μιλώντας στο «Νησί» ανέφερε ότι, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση, έχουν καεί από 500 έως 1.000 στρέμματα.

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Περίπου το 80% της καμένης έκτασης αφορά ελαιώνες, ενώ το υπόλοιπο 20% καλυπτόταν από δασικές εκτάσεις και θαμνώδη βλάστηση.

Η συνολική εικόνα των ζημιών αναμένεται να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την ολοκλήρωση της καταγραφής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μόλις σήμερα να οριοθετήσουν το μέτωπο.

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Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που επλήγησαν βρίσκονται και δύο κτηνοτροφικές μονάδες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κτηνοτρόφοι κατάφεραν να απομακρύνουν εγκαίρως τα ζώα τους, χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή αυξάνουν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων.

Πυρκαγιά σε ξερα χόρτα και απορρίματα κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)

Ο κ. Καρασάββας επισήμανε ότι η μάχη είναι απαιτητική, καθώς ακόμη και σε σημεία όπου δεν υπάρχει ορατό ενεργό μέτωπο, μια ξαφνική ενίσχυση του ανέμου μπορεί να μεταφέρει καύτρες από δέντρα που συνεχίζουν να καίγονται εσωτερικά.

«Η φωτιά στα ελαιόδεντρα είναι δύσκολη, καθώς τα δέντρα μπορούν να καίνε για ημέρες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε ότι τελειώσαμε και να κάνουμε οριστική εκτίμηση. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως ότου νιώσουμε απόλυτα ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πυρκαγιά σε ξερα χόρτα και απορρίματα κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι της Λέσβου, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση της, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ /EUROKINISSI)

Δύο πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μυτιλήνης καθώς τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο πόδι, αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.