Ντόρα και Αλεξία Μπακογιάννη: Προσωπική δικαίωση για εμάς η καταδίκη του Στέφανου Χίου για δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού

Η Αλεξία Μπακογιάννη / φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν η Ντόρα Μπακογιάννη και η Αλεξία Μπακογιάννη με αφορμή την προσφυγή του στη δικαιοσύνη εναντίον του δημοσιογράφου Στέφανου Χίου.

«Σήμερα ο Στέφανος Χίος καταδικάστηκε από το Πρωτοβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή και χρηματική ποινή 1.500 ευρώ, για κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή δυσφήμιση δια του τύπου καθώς και για προσβολή μνήμης νεκρού», αναφέρουν η Ντόρα και η Αλεξία Μπακογιάννη.

Και συνεχίζουν: «Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική δικαίωση για μας. Το σημαντικότερο είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση του Στέφανου Χίου με το «Μακελειό» είναι αποδεδειγμένη και καταγεγραμμένη. Πλέον δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από προσχήματα, υπεκφυγές και παραπλανητικές διαψεύσεις».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Η απόφαση ας γίνει αφορμή  να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο: Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα. Δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και κανιβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται ο Χίος και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να λασπολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Υπάρχει αξιοπρέπεια. Υπάρχει Δικαιοσύνη.

Έχουν δικαιώματα οι πολίτες. Έχουν δικαιώματα ακόμη και οι νεκροί, των οποίων η μνήμη δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο χυδαίας εκμετάλλευσης.

Η σημερινή απόφαση ανοίγει επιτέλους τον δρόμο για περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία και λιγότερο σκοτάδι στη δημόσια ζωή. Και αυτό είναι κάτι που αφορά όλους».

