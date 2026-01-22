Άνω Γλυφάδα : «Η γυναίκα αρχικά είχε τις αισθήσεις της» λέει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που εγκλώβισε την 56χρονη

«Η γυναίκα αρχικά είχε τις αισθήσεις της», λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του ενός εκ των δύο οχημάτων που εγκλώβισαν την 56χρονη, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα.



Το ρολόι έδειχνε λίγο πριν τις οκτώ χθες το βράδυ όταν στα νότια προάστια της Αθήνας σημειώθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό. Θύμα μια 56χρονη καθηγήτρια και μητέρα ενός κοριτσιού η οποία προσπάθησε να πάει στο σπίτι της, ωστόσο οι τρομακτικές ποσότητες νερού που είχαν κατακλύσει τους δρόμους της στέρησαν τη ζωή. Η 56χρονη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, στην Άνω Γλυφάδα, όταν οι ορμητικοί χείμαρροι την παρέσυραν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Και σαν να μην έφτασε αυτό, η δύναμη του νερού μετακίνησε κι ένα γκρι αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω σε αυτό που είχε σφηνωθεί η γυναίκα.



Αμέσως οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν το απίστευτο σκηνικό να διαδραματίζεται μπροστά τους, κάλεσαν σε βοήθεια ενώ πολλοί ήταν αυτοί που αγνόησαν τους κινδύνους και έσπευσαν να την απεγκλωβίσουν. Ανάμεσα τους και ο ιδιοκτήτης του γκρι αυτοκινήτου, ο οποίος περιγράφει στο newsit.gr με κάθε λεπτομέρεια τις στιγμές που ακολούθησαν.

«Γύρω στις οκτώ άκουσα να φωνάζουν βοηθήστε την γυναίκα. Φώναξα τον πατέρα μου και είδα την γυναίκα κάτω από το αμάξι» λέει ο ιδιοκτήτης του οχήματος και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Είχε τις αισθήσεις της αλλά στην συνέχεια τις έχασε. Το ρεύμα ήταν πολύ δυνατό. Βοηθούσε ο κόσμος. Κάποιοι είχαν ανέβει στο ασημί αυτοκίνητο έσπρωχναν το μπλε αμάξι αλλά δεν κουνιόταν. Όταν ήρθαν, η γυναίκα δυστυχώς ήταν νεκρή».

