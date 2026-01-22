Ελλάδα

Άνω Γλυφάδα : «Η γυναίκα αρχικά είχε τις αισθήσεις της» λέει ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που εγκλώβισε την 56χρονη

«Όταν ήρθαν, η γυναίκα δυστυχώς ήταν νεκρή» περιγράφει ο ιδιοκτήτης, για τις τραγικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην Άνω Γλυφάδα
Το αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε η άτυχη γυναίκα
Το αυτοκίνητο που εγκλωβίστηκε η άτυχη γυναίκα
Κλαούντιο Σούμπασι

«Η γυναίκα αρχικά είχε τις αισθήσεις της», λέει στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του ενός εκ των δύο οχημάτων που εγκλώβισαν την 56χρονη, που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα.
 
Το ρολόι έδειχνε λίγο πριν τις οκτώ χθες το βράδυ όταν στα νότια προάστια της Αθήνας σημειώθηκε ένα πρωτοφανές περιστατικό. Θύμα μια 56χρονη καθηγήτρια και μητέρα ενός κοριτσιού η οποία προσπάθησε να πάει στο σπίτι της, ωστόσο οι τρομακτικές ποσότητες νερού που είχαν κατακλύσει τους δρόμους της στέρησαν τη ζωή. Η 56χρονη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει την οδό Κυρίλλου Μεθοδίου, στην Άνω Γλυφάδα, όταν οι ορμητικοί χείμαρροι την παρέσυραν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Και σαν να μην έφτασε αυτό, η δύναμη του νερού μετακίνησε κι ένα γκρι αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω σε αυτό που είχε σφηνωθεί η γυναίκα.
 
Αμέσως οι κάτοικοι της περιοχής που είδαν το απίστευτο σκηνικό να διαδραματίζεται μπροστά τους, κάλεσαν σε βοήθεια ενώ πολλοί ήταν αυτοί που αγνόησαν τους κινδύνους και έσπευσαν να την απεγκλωβίσουν. Ανάμεσα τους και ο ιδιοκτήτης του γκρι αυτοκινήτου, ο οποίος περιγράφει στο newsit.gr με κάθε λεπτομέρεια τις στιγμές που ακολούθησαν.

«Γύρω στις οκτώ άκουσα να φωνάζουν βοηθήστε την γυναίκα. Φώναξα τον πατέρα μου και είδα την γυναίκα κάτω από το αμάξι» λέει ο ιδιοκτήτης του οχήματος και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Είχε τις αισθήσεις της αλλά στην συνέχεια τις έχασε. Το ρεύμα ήταν πολύ δυνατό. Βοηθούσε ο κόσμος. Κάποιοι είχαν ανέβει στο ασημί αυτοκίνητο έσπρωχναν το μπλε αμάξι αλλά δεν κουνιόταν. Όταν ήρθαν, η γυναίκα δυστυχώς ήταν νεκρή».
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
78
71
64
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η Βάρη μετρά τις πληγές της από την κακοκαιρία: Στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα - Δρόμος «κατάπιε» όχημα της Πολιτικής Προστασίας
Με μπάζα και χώματα γέμισαν οι δρόμοι της Βάρης ενώ σημειώθηκε και καθίζηση με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει το όχημα της Πολιτικής Προστασίας - Δείτε φωτογραφίες
Βάρη: Τεράστιες καταστροφές από την κακοκαιρία – Στη λάσπη σπίτια και αυτοκίνητα, δρόμος «κατάπιε» όχημα της Πολιτικής Προστασίας
5
Αυτοθυσία μαθητών στη Νέα Μάκρη: Μπήκαν σε φλεγόμενο διαμέρισμα και έσωσαν ζευγάρι ηλικιωμένων
Τρεις μαθητές βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι άλλοι δύο σήκωσαν και μετέφεραν τον άνδρα, ο οποίος αδυνατούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς το δωμάτιο ήταν γεμάτο καπνό
Κάποιοι από τους μαθητές που έδωσαν τοι ηλικιωμένο ζευγάαρι
Βροχές και καταιγίδες ξανά το απόγευμα στην Αττική - Live η πορεία της κακοκαιρίας, οι 7 περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο
Συνεδρίασε ξανά η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη των έντονων φαινομένων - Βροχές αναμένονται και σήμερα το απόγευμα στην Αττική
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo