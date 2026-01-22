Άνω Γλυφάδα: Ο Ευθύμιος Λέκκας εξηγεί πώς έγιναν οι καταστροφές – «Οι περιοχές αναπτύχθηκαν χωρίς μελέτες»

Η Αττική χτυπήθηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα με τον καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμιο Λέκκα να εξηγεί γιατί έγιναν οι καταστροφές στην Άνω Γλυφάδα.

Ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για ακραία καιρικά φαινόμενα και σχολίασε τα όσα έγιναν στην Άνω Γλυφάδα.

«Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών και κυρίως των ακριβών έγινε χωρίς να υπάρχουν οι απαιτούμενες μελέτες, χωρίς να υπάρχει ασφαλής χωροταξικός σχεδιασμός. Έχουμε το νότιο τμήμα του Υμηττού που δομείται από ασβεστόλιθους και σχιστόλιθους. Ειδικά οι σχιστόλιθοι προσφέρουν μεγάλα φερτά υλικά γιατί διαβρώνονται εύκολα» είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε στη συνέχεια, «έτσι εκτός από το νερό που πέφτει – έπεσαν 140 χιλιοστά σε ορισμένες περιοχές της Αττικής – είναι η λεγόμενη στερεοπαροχή: Τα στερεά φερτά υλικά που παρασύρονται, αυξάνουν δραματικά τον όγκο του νερού που ουσιαστικά κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τα χαμηλότερα σημεία».

Όταν ο κ. Λέκκας ρωτήθηκε γιατί είδαμε προβλήματα στις ίδιες περιοχές εξήγησε. «Είναι οι ίδιες παθογένειες, δεν γίνεται κάτι πια, είναι μια κληρονομημένη τρωτότητα. Υπάρχει μια διαδικασία που είναι τελείως στο κενό. Πρώτα πολεοδομούσαμε και μετά βλέπαμε τα προβλήματα. Πρέπει πρώτα να χαρτογραφήσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια να σχεδιάσουμε».