Ατύχημα στον Άραξο: Τρεις δημοσιογράφοι τραυματίες σε εκδήλωση για την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους «Patra»

Οι τρεις δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν όταν έπεσε η σκάλα που είχαν ανέβει για να καλύψουν την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737-8 της TUI το οποίο φέρει την ονομασία «Patra»
Ένα απίστευτο περιστατικό σημάδεψε την Παρασκευή (01.05.2026) στον Άραξο την πρώτη προσγείωση του αεροσκάφους της TUI με το όνομα «Patra». Έπεσε η σκάλα που είχαν ανέβει οι δημοσιογράφοι για να καλύψουν φωτογραφικά το γεγονός με αποτέλεσμα να βρεθούν στο έδαφος και ορισμένοι να τραυματιστούν.

Οι τρεις δημοσιογράφοι – μία από την Αθήνα, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ – τραυματίστηκαν από την πτώση στο έδαφος, υπέστησαν κακώσεις στα άκρα και διακομίζονται από τον Άραξο σε νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τα tempo24.news.gr και kalavrytanews.com, Kι άλλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέστησαν μικροτραυματισμούς και δεν χρειάστηκε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Επικράτησε σύγχυση και μεγάλη αναστάτωση στο σημείο, ενώ άμεσα έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ για να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737-8 της TUI, το οποίο φέρει την ονομασία «Patra» ως μέρος πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.

Ατύχημα με 3 δημοσιογράφους τραυματίες στον Άραξο

Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Πολεμικής Αεροπορίας, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Δήμου Πατρέων, είχε στόχο την ανάδειξη της τουριστικής προοπτικής της περιοχής, ωστόσο επισκιάστηκε από το απρόοπτο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν την επίσημη τελετή ονοματοδοσίας.

