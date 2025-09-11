Ανοίγουν φάκελοι υποθέσεων με παιδιά στην Πάτρα μετά τα πορίσματα Γκότση – Σοκάρει η περίπτωση 6χρονου

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών μπαίνουν ξανά υποθέσεις θανάτων βρεφών και παιδιών από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, οι οποίες, μετά τα πορίσματα του ιατροδικαστή Ανδρέα Γκότση, μπήκαν στο αρχείο.

Υπενθυμίζεται πως μετά τις αποκαλύψεις στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου με τους θανάτους 5 βρεφών, και την αναστολή λειτουργίας της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στην Πάτρα, ο Ανδρέας Γκότσης τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων.

Οι υποθέσεις που ανοίγουν

Σύμφωνα με πληροφορίες, φάκελοι υποθέσεων που είχαν αρχειοθετηθεί, βγαίνουν από το συρτάρι, με τις Αρχές να εξετάζουν εκ νέου τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε νέες αποφάσεις.

Εξετάζονται:

Θάνατος βρέφους 2,5 μηνών το 2013: Κατηγορήθηκαν και αθωώθηκαν οι γονείς. Πόρισμα Α. Γκότση: μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

6χρονος με σημάδια κακοποίησης από κρεμάστρα το 2024: Κατηγορήθηκε και αθωώθηκε η γιαγιά. Πόρισμα Α. Γκότση: τα έκανε μόνο του

Εγκαύματα στην πλάτη σε αγόρι ΑμΕΑ το 2025: Γιατρός υποστήριξε ότι πρόκειται για κακοποίηση. Πόρισμα Α. Γκότση: εγκαύματα τριβής, δεν υπάρχει κακοποίηση

Θάνατος Ειρήνης Λαγούδη το 2018.

Η υπόθεση του 6χρονου

Ένας 6χρονος βρισκόταν στο σπίτι με τη γιαγιά και τον μεγαλύτερο αδελφό του. Οι γονείς του έλειπαν στις δουλειές τους, όταν ειδοποιήθηκαν να γυρίσουν άρον άρον. Η γιαγιά, όπως περιέγραψε, βρήκε το εγγόνι της μόνο σε ένα δωμάτιο να παίζει με μία κρεμάστρα και, όπως υποστήριξε, να έχει τραυματιστεί σε ευαίσθητη περιοχή.

Αποκλειστικά στο Live News μίλησε ο πατέρας του παιδιού, που δίνει τη δική του οπτική στο θέμα, εξηγώντας πώς βρέθηκε ο 6χρονος να παίζει με την κρεμάστρα και να καταλήγει τραυματισμένος.

«Στο δωμάτιο ήταν μόνο του, για μία στιγμή. Εγώ δεν ήμουν εκεί, στη δουλειά ήμουν. Η μάνα μου ήταν εκεί με τον μεγάλο μου τον γιο. Ήταν σε άλλο δωμάτιο. Η μάνα μου σιδέρωνε τα ρούχα στο άλλο δωμάτιο. Η μάνα μου το βρήκε, πήγε στο δωμάτιο, το βρήκε, μας φώναξε, πήγαμε (στο σπίτι). Πήγαμε στο νοσοκομείο και έτσι», είπε.

Η γιαγιά, που σύμφωνα με την μαρτυρία του πατέρα, ήταν στο σπίτι και σιδέρωνε, ήταν αυτή που βρήκε τον 6χρονο με την κρεμάστρα. Αμέσως, σύμφωνα με τον πατέρα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αρχικά στη Ζάκυνθο και μετά στην Πάτρα.

«Εξετάσεις δεν κάνανε, απλά βγάλανε το αντικείμενο και αυτό ήταν, γιατί δεν μπορούσαμε εμείς, φοβόμασταν. Εξετάστηκε από γιατρό, έναν χειρουργό. (Η Αστυνομία) κανέναν δεν συνέλαβε απλά ήρθε εκεί, μιλήσαμε και αυτό, δεν συνέλαβε κανέναν. Είπαμε πώς έγινε».

Τελικά, το ξένο σώμα αφαιρέθηκε και η δοκιμασία, τουλάχιστον η σωματική, έλαβε τέλος για το παιδί. Ακολούθησε η δίκη της γιαγιάς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία, όπως λέει ο πατέρας, κρίθηκε αθώα.

«Το δικαστήριο (έγινε) μετά από 2 – 3 μήνες. Τα είπαμε, είδαν ότι το είχε κάνει μόνος του, δεν είναι ότι κάποιος από το σπίτι το έχει κάνει».

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής Πατρών

Το ισχυρό χαρτί στο δικαστήριο ήταν ένα ιατροδικαστικό πόρισμα, της «αμαρτωλής» υπηρεσίας Πατρών, που έφερε την υπογραφή του Ανδρέα Γκότση. Σύμφωνα με το συμπέρασμά του, δεν υπήρξε ίχνος κακοποίησης, αλλά το 6χρονο αγοράκι τραυματίστηκε μόνο του με την κρεμάστρα.

«Λέγαμε μήπως έχει δει τίποτα ή είπαν τίποτα τα παιδιά στο σχολείο (…) μήπως κανένα βιντεάκι είχε κοιτάξει. Μήπως από κανένα παιδί έχει ακούσει κάτι, δεν ξέρω. Τον ρωτήσαμε, δεν μας απάντησε γιατί το έκανε. “Το έκανα”, λέει, “συγνώμη μπαμπά”. “Γιατί το έκανες;”, “δεν ξέρω” μου λέει».

Όπως είπε ο τοπικός προϊστάμενος του ΕΣΥ, Βασίλης Αλεξόπουλος, τώρα η υπόθεση ξανανοίγει για να αποκλειστεί ή όχι η πιθανότητα κακοποίησης.

«Με κάλεσε το Εσωτερικών Υποθέσεων και ανέφερα δύο περιστατικά. Περιμένουμε την εξέλιξη των υποθέσεων. Πρόκειται για την υπόθεση 10χρονου ΑμΕΑ που είχε ασυνήθιστα σημάδια στην πλάτη και το 6χρονο με ξένο σώμα στο ορθό», τόνισε.

Είναι μία ακόμη από τις υποθέσεις που μπήκαν στο αρχείο με αθωωτικές αποφάσεις χάρη στα απαλλακτικά πορίσματα Γκότση, αλλά πλέον κρίνεται ότι πρέπει να επανεξεταστούν.