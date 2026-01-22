Άνοιξαν και πάλι οι ουρανοί στην Αττική: Έντονη βροχόπτωση στα Νότια προάστια προκαλεί νέα ανησυχία

Λίγες μόνο ώρες μετά την ισχυρή νεροποντή που έπληξε περιοχές της Αττικής με τη Γλυφάδα και τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, να δέχονται τις μεγαλύτερες συνέπειες, και ένα νέο κύμα βροχών πλήττει το λεκανοπέδιο.

Το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) σημειώνεται δυνατή βροχή στον Πειραιά, ενώ βρέχει επίσης στην Αγία Παρασκευή, τη Νίκαια, τον Κορυδαλλό, το Πέραμα, το Χαϊδάρι, το Ζεφύρι, το Μαρούσι, τη Χρυσούπολη Περιστερίου, τα Άνω Λιόσια, τα Βίλια, τα Πατήσια και τον Ασπρόπυργο.

Αν και τα φαινόμενα είναι σαφώς πιο ήπια σε σύγκριση με τη σφοδρότητα της χθεσινής κακοκαιρίας που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, η προσοχή των αρχών και των πολιτών παραμένει τεταμένη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, βροχές εκδηλώνονται αυτή την ώρα σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Η πιο έντονη εικόνα καταγράφεται στα δυτικά και νότια προάστια, και συγκεκριμένα στον Πειραιά, όπου οι σταθμοί έδειξαν ενδείξεις καταρρακτώδους βροχής, καθώς και στον Κορυδαλλό και την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού.

Αντίθετα, πιο ήπια είναι η κατάσταση στις υπόλοιπες περιοχές όπου σημειώνεται ασθενής βροχή. Συγκεκριμένα, βροχοπτώσεις χαμηλότερης έντασης καταγράφονται στη Νίκαια, τα Άνω Λιόσια, το Πέραμα και την Αγία Παρασκευή, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας (Πατήσια), αλλά και στα βόρεια, στην περιοχή της Πεντέλης.

Από την κακοκαιρία της Τετάρτης, 21.01.2026, που προκάλεσε σοβαρά προβλήματα έχασε τη ζωή της μία γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα αλλά και ένας Λιμενικός στο Άστρος Κυνουρίας.

Συνεχίζονται οι βροχές

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε σήμερα εκ νέου την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.