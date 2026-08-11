Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νότιο Πήλιο: Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 11.08.2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου, στο Νότιο Πήλιο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πήλιο περίπου στις 20:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί.

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Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, που θα κάνουν ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Στην επιχείρηση κατάσβεσης βοηθά και ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, διαθέτοντας υδροφόρες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις 20:07, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη του μετώπου.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πάου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Την ίδια ώρα, ξεκίνησε η έρευνα για να διαπιστωθεί πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στην περιοχή κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας, το οποίο θα εξετάσει τα αίτια της φωτιάς.