Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Νότιο Πήλιο: Είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Στο σημείο έσπευσαν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα και εναέρια μέσα
Πυρκαγιά
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τρίτης 11.08.2026, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου, στο Νότιο Πήλιο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Πήλιο περίπου στις 20:00 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και εναέρια μέσα προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς, με την πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, που θα κάνουν ρίψεις μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης βοηθά και ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, διαθέτοντας υδροφόρες για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς και συγκεκριμένα στις 20:07, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη του μετώπου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ημέρα κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Την ίδια ώρα, ξεκίνησε η έρευνα για να διαπιστωθεί πώς εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Στην περιοχή κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας, το οποίο θα εξετάσει τα αίτια της φωτιάς.

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