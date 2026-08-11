Ιωάννινα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (11/8/26) για φωτιά σε δασική έκταση, στην Αγία Τριάδα, στα Ιωάννινα. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στις 19.00 το απόγευμα. Τελικά, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τις 21.00 το βράδυ.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση της φωτιάς στα Ιωάννινα, κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Ιωαννίνων. Η περιοχή σήμερα (11/8/26) ήταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης #ΕΜΟΔΕ και της 5ης #ΕΜΑΚ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.