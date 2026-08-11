Ελλάδα

Ιωάννινα: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Τριάδα

Εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο για τη μάχη της κατάσβεσης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ILIALIVE.GR
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ILIALIVE.GR / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (11/8/26) για φωτιά σε δασική έκταση, στην Αγία Τριάδα, στα Ιωάννινα. Το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε στις 19.00 το απόγευμα. Τελικά, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μετά τις 21.00 το βράδυ.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΑΚ και της 5ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση της φωτιάς στα Ιωάννινα, κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες ο Δήμος Ιωαννίνων. Η περιοχή σήμερα (11/8/26) ήταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

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