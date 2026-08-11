Ελλάδα

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο με 5 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά – Φωτογραφίες από το σημείο

Στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε Ιταλός οδηγός, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν οικογένεια τουριστών από τη Γαλλία
Τροχαίο με 5 τραυματίες στο Ρέθυμνο
Σε άμορφη μάζα το ένα από τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο / πηγή φωτογραφίας neakriti.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11.08.2026) στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης – Ρεθύμνου. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ανήλικα παιδιά.

Το τροχαίο συνέβη περίπου στις 17:15 της Τρίτης στο ύψος των Αρμένων στο Ρέθυμνο, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr, στο ένα όχημα επέβαινε Ιταλός οδηγός, ενώ στο δεύτερο βρισκόταν οικογένεια τουριστών από τη Γαλλία, μαζί με ανήλικα παιδιά.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς ένα από τα άτομα που επέβαιναν στα οχήματα χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστών.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, το οποίο στη συνέχεια παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Τροχαίο με 5 τραυματίες στο Ρέθυμνο
πηγή φωτογραφίας neakriti.gr

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι τραυματίες φέρουν κατάγματα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας τους δεν χαρακτηρίζεται απειλητική για τη ζωή τους.

Τροχαίο με 5 τραυματίες στο Ρέθυμνο
πηγή φωτογραφίας neakriti.gr

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
122
120
89
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo