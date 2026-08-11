Φωτιές: Συλλήψεις σε Αττική, Λέσβο και Ζάκυνθο – Πρόστιμα 3.000 ευρώ για ψησταριά και ηλεκτροσυγκόλληση

Τέσσερις συλλήψεις έγιναν μέσα σε λίγες ώρες σε Αττική, Λέσβο και Ζάκυνθο, στο πλαίσιο των αυξημένων ελέγχων για τον κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς. Οι υποθέσεις αφορούν διαφορετικά περιστατικά, από τη χρήση ψησταριάς με κάρβουνα και εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης μέχρι πυρκαγιά που φέρεται να ξεκίνησε από τετράτροχο όχημα αναψυχής.

Οι συλλήψεις έγιναν σε μια περίοδο κατά την οποία ο κίνδυνος για φωτιά παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.

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Οι Αρχές πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους, ενώ σε δύο από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Σταμάτα: Συνελήφθη 33χρονος για ψησταριά με κάρβουνα

Στη Σταμάτα Αττικής, ένας 33χρονος συνελήφθη περίπου στις 20:30 το βράδυ της Δευτέρας 10.08.2026, καθώς είχε ανάψει ψησταριά με κάρβουνα στην αυλή μονοκατοικίας.

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Το σπίτι βρίσκεται σε περιοχή όπου υπάρχουν και εκτάσεις με δασική βλάστηση, ενώ εκείνη την ημέρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Στον 33χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Λέσβος: Έκανε ηλεκτροσυγκόλληση με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Στη Λέσβο, ένας 63χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 11.08.2026 στο Πέραμα Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης. Οι πυροσβέστες τον εντόπισαν κατά τη διάρκεια περιπολίας να πραγματοποιεί εργασίες χρησιμοποιώντας συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης.

Και σε αυτή την περίπτωση ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν στην κατηγορία 4. Στον άνδρα επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ με εντολή της εισαγγελέως Υπηρεσίας Μυτιλήνης παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιόν της την Τετάρτη.

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιά και στη Ζάκυνθο

Στον Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης δύο άνδρες, ηλικίας 50 και 40 ετών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, κατηγορούνται για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια.

Η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε από τετράτροχο όχημα αναψυχής παντός εδάφους. Ο 50χρονος είναι ο ιδιοκτήτης, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο 40χρονος.

Οι έλεγχοι της Πυροσβεστικής έχουν ενταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 11 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 692 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί 281 συλλήψεις με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Από αυτές, οι 252 αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 29 από πρόθεση.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ειδικά τις ημέρες κατά τις οποίες οι υψηλές θερμοκρασίες και οι δυνατοί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο.