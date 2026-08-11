Πικέρμι: Ενδείξεις ότι κάτι έπαθε ενώ οδηγούσε ο άνδρας που απανθρακώθηκε στο αυτοκίνητο

Η μαρτυρία ενός αυτόπτη, ενισχύει το σενάριο που παθολογικού προβλήματος του οδηγού, που βρέθηκε απανθρακωμένος το μεσημέρι, μέσα στο αυτοκίνητό του, στο Πικέρμι, στον οικισμό Ήμερος Πεύκος, όπου είχε ξεσπάσει φωτιά.

Ο μάρτυρας φέρεται να είπε ότι είδε το αυτοκίνητο να κινείται περίεργα, σα να είχε χάσει τον έλεγχο ο οδηγός και στη συνέχεια να καταλήγει στο χωράφι στο Πικέρμι, όπου τυλίχθηκε στις φλόγες. Αμέσως, στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες για τη φωτιά που εξαπλώθηκε ραγδαία…

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Οι πυροσβέστες, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκληρό θέαμα καθώς αντίκρισαν τον άνδρα απανθρακωμένο, μέσα στο αυτοκίνητο.

Το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας απομακρύνεται, καθώς οι έρευνες των αρχών δεν αποκάλυψαν κάποιο τέτοιο σημάδι στο αυτοκίνητο. Τώρα, το επικρατέστερο σενάριο, είναι να συνέβη κάποιο παθολογικό πρόβλημα στον άνθρωπο ενώ οδηγούσε και στην συνέχεια να ακολούθησε η τραγωδία.

Μάλιστα, η εξάπλωση της φωτιάς από το συμβάν ήταν τέτοια, που σήμανε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους, για ετοιμότητα…

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Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα,

(συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία και 18 πυροσβεστών με 3 οχήματα από Γαλλία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά, οριοθετήθηκε σε 30 λεπτά.