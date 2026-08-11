Ελλάδα

Κρήτη: Διακινούσαν ναρκωτικά κρυμμένα σε κουτιά παιχνιδιών – Βίντεο και φωτογραφίες

Η διακίνηση κάνναβης και κοκαΐνης γινόταν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών σε Ηράκλειο και Χανιά
Διακινούσαν ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε κουτιά παιχνιδιών
Διακινούσαν ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε κουτιά παιχνιδιών / πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
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Με κούτες παιχνιδιών για μην εντοπιστούν έκαναν διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε έναν 21χρονο.

Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στα ίχνη της σπείρας που έκανε διακίνηση ναρκωτικών στην Κρήτη εντόπισαν τον 21χρονο ενώ έβγαινε από εταιρεία ταχυμεταφορών σε περιοχή των Χανίων, έχοντας παραλάβει δέμα και τον ακινητοποίησαν.

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 12 κιλά κάνναβης και σχεδόν μισό κιλό κοκαΐνης, ενώ η διακίνηση γινόταν μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών.

Όπως προέκυψε κατά τον έλεγχο του δέματος αυτό περιείχε επτά κουτιά παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν επιμελώς τοποθετηθεί συσκευασίες που περιείχαν συνολικά:

4 κιλά και 412 γραμμάρια κάνναβης και

122 γραμμάρια κοκαΐνης

Ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο σπίτι του 21χρονου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 350 ευρώ, δύο τρίφτες και δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας, την Τρίτη (11.08.2026) αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δεύτερο δέμα, που στάλθηκε σε εταιρεία ταχυμεταφορών στο Ηράκλειο και περιείχε οκτώ κούτες παιχνιδιών εντός των οποίων είχαν τοποθετηθεί συσκευασίες με συνολικά:

7 κιλά και 854 γραμμάρια κάνναβης και

337 γραμμάρια κοκαΐνης

Επιπλέον κατασχέθηκε ΙΧΕ αυτοκίνητο ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Διακινούσαν ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε κουτιά παιχνιδιών
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία
Διακινούσαν ναρκωτικά κρυμμένα μέσα σε κουτιά παιχνιδιών
πηγή φωτογραφίας Ελληνική Αστυνομία

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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