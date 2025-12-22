Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα: Κλείνουν σήμερα τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Τι θα γίνει τις μέρες των Χριστουγέννων

Αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους εμφανίζονται οι αγρότες που διαμηνύουν ότι θα κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα και παραμένουν παρατεταγμένα με τα τρακτέρ τους σε εθνικές οδούς και τελωνεία. Σήμερα Δευτέρα (22.12.25) αποφάσισαν να προχωρήσουν στον συμβολικό αποκλεισμό στις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά.

Την ίδια ώρα τρακτέρ θα κινηθούν στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης, επιτρέποντας ωστόσο τη διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων, με τους αγρότες να επαναλαμβάνουν ότι θα επιτρέψουν τη διέλευση των ταξιδιωτών το τριήμερο των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το μπλόκο της Νίκαιας, οι σήραγγες στα Τέμπη θα κλείσουν στις 11:30 και θα διαρκέσει για πέντε ώρες.

Την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, αναμένεται να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στον κόμβο της Νίκαιας, με σκοπό τη διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, υλοποιώντας έτσι τη σχετική απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων των Σερρών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με νέο μήνυμα του στην κυριακάτικη ανασκόπηση επανέλαβε τη διάθεση της κυβέρνησης για διάλογο, ωστόσο σημείωσε πως χαρακτηριστικά πως: «Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο».

Ωστόσο, οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, κάνοντας Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Κλειστή παραμένει και η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή, ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για ακόμη μια μέρα.

Οι αγρότες από τα μπλόκα του Δερβενίου αλλά και της Χαλκηδόνας ανοίγουν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου για αρκετές ώρες της ημέρας και επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών.

Την πρόθεσή τους να σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των διερχόμενων οχημάτων, ανακοίνωσαν οι αγρότες της Εύβοιας.

Στο Μπράλο, στην Αταλάντη, στο Κάστρο και στη Θήβα οι αγρότες διαμηνύουν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα καθόλη τη διάρκεια των γιορτών.

Οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, που έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο της Κεντρικής Ελλάδας – Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.