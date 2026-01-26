Απαγορευτικό απόπλου σε δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Σε «πορτοκαλί συναγερμό» βρίσκεται η Αττική και άλλες πέντε περιοχές εν αναμονή της επιδείνωσης του καιρού, με αποτέλεσμα το λιμενικό να ανακοινώνει απαγορευτικό απόπλου σε δρομολόγια που αναχωρούν Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα.

Συγκεκριμένα το απαγορευτικό απόπλου εκδόθηκε, καθώς ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 στον καιρό, σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ επιπλέον, θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών δεν θα εκτελεστούν ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Απαγορευτικό απόπλου βρίσκεται σε ισχύ για Κυκλάδες από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα. Επίσης, από Πειραιά, όσον αφορά τον Αργοσαρωνικό, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια με ταχύπλοα, ενώ με συμβατικά κατά κρίση πλοιάρχου!

Eνδεικτικά από Πειραιά έχουν ήδη ακυρωθεί τα δρομολόγια:

Fast Ferries Andros με ώρα αναχώρησης 7.30 προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο

Blue Star με ώρα αναχώρησης 7.20 για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη

«Διονύσιος Σολωμός» με αναχώρηση το μεσημέρι για Σέριφο, Σίφνο, Κύθνο, Φολέγανδρο και Σαντορίνη.

Ακυρώσεις και σε δρομολόγια από Ραφήνα και Λαύριο

Από Ραφήνα δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο για τις Κυκλάδες, με το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο να μετατίθεται για το απόγευμα.

Αντίστοιχα, από το Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκε το πρωινό δρομολόγιο για Κέα, ενώ τα επόμενα δρομολόγια τόσο από τη Ραφήνα όσο και από το Λαύριο αναμένεται να εξεταστούν μετά τις 16:00, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Επίσης, κλειστές παραμένουν η πορθμειακή γραμμή Καβάλα-Πρίνος, καθώς και η γραμμή Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν:

α. στη δυτική Ελλάδα μέχρι το μεσημέρι

β. στην ανατολική Μακεδονία από το πρωί και από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα

δ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) από τις προμεσημβρινές ώρες

ε. στην Αττική από το πρωί μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες