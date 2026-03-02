Απατεώνας «έφαγε» από επιχειρηματία 190.000 – Ο άγριος ξυλοδαρμός από την μπασκετμπολίστρια αδερφή του και τη σύντροφό της

Ο απατεώνας με τις… χοντρές άκρες στην ΑΑΔΕ, οι δυο γεροδεμένες μπασκετομπολίστριες που διατηρούν ερωτική σχέση σε ρόλο μπράβων, το χρέος των 2.000.000 ευρώ και ο άγριος ξυλοδαρμός Αθηναίου επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο των αθλητικών ειδών. Είναι τα κομμάτια ενός δικαστικού θρίλερ που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αποκαλύπτει το newsit.gr.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν ο νεαρός απατεώνας προσέγγισε τον επιχειρηματία που κινείται και στο χώρο της showbiz και του υποσχέθηκε οτι θα του ρυθμίσει ένα χρέος που ο δεύτερος είχε στην ΑΑΔΕ, ύψους περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, αποσπώντας του 190.000 ευρώ. Όταν ο επιχειρηματίας κατάλαβε πως ήταν τελικά «άνθρακας ο θησαυρός» και ζήτησε τα χρήματα του, όχι μόνο δεν τα πήρε αλλά και ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον αετονύχη, την μπασκετμπολίστρια αδερφή του, την αθλήτρια ερωμένη της αλλά και τη μητέρα του απατεώνα!

Το χρέος, οι άκρες στην ΑΑΔΕ και το «δάγκωμα» των 190.000 ευρώ

Όλα περιγράφονται λεπτομερώς στη μήνυση που κατέθεσε ο 63χρονος επιχειρηματίας σε βάρος του απατεώνα, της αδερφής του και της μητέρας του.

«Πέρι τον Οκτώβριο του 2024, σε μία πολύ κομβική στιγμή της ζωής μου, κατά την οποία είχα έρθει αντιμέτωπος σε προγενέστερο χρόνο με την επιβολή (αδίκως) υπέρογκου φορολογικού προστίμου σε βάρος της επιχείρησης την οποία διατηρώ και κλήθηκα να καταβάλω το ποσό του 1.944.652,06 € για φερόμενες παραβάσεις ελληνικών λογιστικών προτύπων. [….]. Συγκεκριμένα, ο δεύτερος εκ των εγκαλουμένων, μου παρουσίασε ότι δήθεν είχε γνωριμίες από το οικείο περιβάλλον γνωστών δικηγόρων, υψηλά ιστάμενων προσώπων στις Φορολογικές Αρχές και δη του Προϊσταμένου της ΑΑΔΕ κ. Γεωργίου Πιτσιλή και πλήθος άλλων προσώπων. Μάλιστα, δεν δίστασε να μου πει ότι διέθετε δήθεν τα προσωπικά τους κινητά τηλέφωνα και ήταν σε θέση να επικοινωνεί απευθείας ο ίδιος μαζί τους ανά πάσα στιγμή.

Όλα τα ανωτέρω μου τα παρουσίασε με ιδιαίτερη πειθώ προκειμένου να με πείσει για την δήθεν επιρροή του ιδίου σε κύκλους προσώπων, οι οποίοι είχαν τις θέσεις και τα μέσα να παρέμβουν, ώστε κατόπιν συνεννόησής τους με τον εγκαλούμενο και δήθεν προς εξυπηρέτησή του, να διαγράψουν οριστικά τα πρόστιμα που μου είχαν αδίκως επιβληθεί από την φορολογική Αρχή, απαλλάσσοντάς με από την καταβολή αυτή με νόμιμο εννοείται τρόπο.

Φυσικά, όλα τα ανωτέρω δεν θα γίνονταν με το «αζημίωτο» για αυτόν και θα έπρεπε να του καταβάλλω κατά τα λεγόμενά του ένα ποσό μεγέθους περί τα 90.000€, με τα οποία ο ίδιος θα έβρισκε τα κατάλληλα άτομα ώστε να διευθετήσει το σε βάρος μου πρόστιμο και θα κατάφερνε την οριστική διαγραφή. Μετά την πάροδο περίπου τεσσάρων μηνών, ο δεύτερος των εγκαλουμένων με ξανά πλησίασε και μου ανέφερε ότι είχε έρθει σε επικοινωνία με τον προϊστάμενο της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή και ότι ο ίδιος ο κ. Πιτσιλής του είπε ότι αν προκαταβάλλει ο εγκαλούμενος στο Δημόσιο το ποσό των 100.000€ για εμένα, θα εκδοθεί μία διαπιστωτική πράξη η οποία θα μου μειώσει την συνολική οφειλή μου από 1.944.652,06€ σε μόλις 92.800€. Με τον τρόπο αυτό ο εγκαλούμενος με παρέπεισε να του αποδώσω επιπλέον το ποσό των 100.000 ευρώ σταδιακά σε δόσεις μέχρι τον Μάρτιο του 2025».

Τον εδειραν «οικογενειακά» – Σε ρόλο μπράβου και η ερωμένη της μπασκετμπολίστριας αδερφής

Στις επόμενες γραμμές ο Αθηναίος επιχειρηματίας, αναφέρεται στον ξυλοδαρμό του από τον απατεώνα. Ένα άγριο σκηνικό που είχε χαρακτήρα «οικογενειακό» αφού ξύλο, εδινε ακόμα και η θηριώδης σύντροφος της μπασκετμπολίστριας αδερφής του αλλα και η μητέρα του!

«Στις 23.07.2025 και περί ώρα 21:00 εκινούμην με το όχημά μου στην περιοχή του Περιστερίου, επί της Λεωφόρου Κωνσταντινοπούλεως, πηγαίνοντας προς το κέντρο σολάριουμ. Στην διασταύρωση της οδού Κωνσταντινουπόλεως και Νησίδων είδα τον εγκαλούμενο να κατευθύνεται προς το όχημα της μπασκετμπολίστριας συντρόφου της αδερφής του το οποίο ήταν σταθμευμένο στην μέση του δρόμου. Εντός του αυτοκινήτου επέβαιναν επίσης η αδελφή του μηνυτή, η μητέρα του, η σύντροφος της αδερφής του και άλλο ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζω.

Μόλις είδα τον εγκαλούμενο, αποβιβάστηκα από το όχημά μου και κατευθύνθηκα προς την οδό Μωρογιάννη και του φώναξα «Έλα εδώ. Πού πας; Θέλω να μου δώσεις τα λεφτά που μου έκλεψες». Στο σημείο αυτό αναφέρω ότι κατά του εγκαλούμενου, της αδερφής και της μητέρας του, έχω καταθέσει έγκληση για το αδίκημα της κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας.

Κατόπιν διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, η δικογραφία στο παρόν χρονικό σημείο βρίσκεται στο στάδιο β’ ανάθεσης σε Εισαγγελέα. Επισημαίνω ότι οι κατηγορούμενοι στην ως άνω δικογραφία έχουν ομολογήσει την τέλεση των σε βάρος μου ποινικών αδικημάτων και έχω συσχετίσει με το από 15.01.2026 υπόμνημά μου μηνύματα που μου απέστειλε ο εδώ θρασύτατος εγκαλών στα οποία μου υπόσχεται ότι θα μου δώσει πίσω τα χρήματα που μου υφάρπαξε και για αυτόν τον λόγο κατά την άποψή του δεν θα μπει φυλακή, ομολογώντας το σύνολο των πράξεων.

Για τον λόγο αυτό όταν τον είδα μπροστά μου του ζήτησα τα λεφτά μου και δικαίως ήμουν ταραγμένος όταν αντίκρισα τον δράστη των βαρύτατων αυτών αδικημάτων σε βάρος μου, ο οποίος μου προξένησε ζημία στην περιουσία μου άνω των 190.000€ πλαστογραφώντας έγγραφο της ΑΑΔΕ με το οποίο δήθεν με «απάλλαξε» από οφειλή που είχα προξενώντας μου μάλιστα και τεράστια δικονομική ζημία καθώς από τις ψευδείς παραστάσεις του απώλεσα κάθε δικονομική προθεσμία κατάθεσης διοικητικών προσφυγών.

Με λίγα λόγια και μου υφάρπαξαν 190.000€ και έχασα τα δικονομικά μου δικαιώματα από το πλαστό τους έγγραφο και κατέστην και κατηγορούμενος για κακουργήματα για φόρους που δεν είχα την δυνατότητα να αμφισβητήσω διοικητικά.

Συνεχίζω την πραγματική αφήγηση των πραγματικών γεγονότων του τι έγινε στις 23.07.2025 ώρα 21:00 ως εξής: Ο εγκαλούμενος κατευθύνθηκε στην μπροστινή πόρτα για να στην θέση του συνοδηγού του οχήματος της συντρόφου της αδερφής του. Οι άλλοι επιβάτες του αυτοκινήτου βγήκαν έξω. Εκείνη την ώρα κάποιος από πίσω μου τράβηξε τα μαλλιά, πιθανολογώ η μητέρα του εγκαλούντα και δέχθηκα χτυπήματα από τις δύο αθλήτριες. Τόσο η μπασκετμπολίστρια αδερφή του όσο και η σύντροφός της είναι ψηλές, μεγαλόσωμες και γεροδεμένες γυναίκες, μπασκετμπολίστριες σε υψηλό επίπεδο. Αμφότερες είναι μεγαλόσωμες, υψηλόσωμες και πολύ γεροδεμένες σε αντίθεση με εμένα που είμαι ηλικίας 63 ετών, 1.78 και φυσιολογικού διαμετρήματος.

Αφού μου τράβηξαν τα μαλλιά και έπεσα κάτω δέχτηκα χτυπήματα από όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες γυναίκες και τον εγκαλούμενο. Αμέσως με μετέφερε ο γιος μου στο ΚΑΤ όπου εισήχθην στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ώρα 22:00. Σημειώνω ότι το περιστατικό έγινε 21:00 και 22:00 είχα ήδη εισαχθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με αιτία προσέλευσης τον ξυλοδαρμό μου και με αναλυτικές οδηγίες από τον γιατρό ο οποίος μου συνταγογράφησε απεικονιστικές εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας καθώς και φαρμακευτική αγωγή ενώ μου έδωσε οδηγία να κρατήσω αναρτημένο το τραυματισμένο μου άκρο.

Ο θρασύτατος εγκαλούμενος και εγκαλών, τρομοκρατημένος από τις συνέπειες του ξυλοδαρμού μου, πήγε να καταγγείλει ότι είναι δήθεν θύμα ξυλοδαρμού στις 21:30, 30 λεπτά δηλαδή μετά το περιστατικό, δεν αναζήτησε ιατρική φροντίδα και αρνήθηκε να εξεταστεί από Ιατροδικαστή! Σε πλήρη αντίθεση με την συμπεριφορά του ψευδομηνυτή μου εγώ εισήχθην άμεσα στο ΚΑΤ».

Η νομική αποψη

Ο δικηγόρος του Αθηναίου επιχειρηματια κ. Τέλλος Αγαπηνός, αναφερόμενος στην υπόθεση, επισημαίνει στο newsit.gr πως: «Σε απάντηση του ερωτήματος σας σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας χειρίζεται την πολύ σοβαρή υπόθεση πλαστογραφίας εγγράφων της ΑΑΔΕ από συμμορία ιδιωτών που υφαρπαξε από γνωστό επιχειρηματία 190.000 με την αιτιολογία ότι θα του ρύθμιζε χρέος προς την ΑΑΔΕ. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια εισαγγελέα για τα καταγγελλόμενα εγκλήματα της πλαστογραφίας και της απάτης σε βαθμό κακουργήματος».

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία Τέλλος Αγαπηνός