Απεργία 16 Δεκεμβρίου: Οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ βγαίνουν στους δρόμους, δεν θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί

Σε 24ώρη απεργία προχωρούν την Τρίτη (16 Δεκεμβρίου 2025) εργαζόμενοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, που έγινε το βράδυ της Πέμπτης, αποφασίστηκε οι εργαζόμενοι να κινητοποιηθούν αντιδρώντας στην υποστελέχωση των οργανισμών και να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στους αγώνες των αγροτών.

Οι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν εν τέλει να μην συμμετέχουν στην εν λόγω απεργία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανακοίνωσε πως προχωρά στην κινητοποίηση διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Το αν στην απεργία συμμετάσχουν και τα ΜΜΜ, παραμένει ακόμη στον «αέρα». Σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσει η απεργία.

Η ομοσπονδία επισημαίνει ότι:

Πολλοί Δήμοι αδυνατούν να καλύψουν μισθοδοσίες. Υπηρεσίες όπως καθαριότητα, πράσινο και κοινωνικές δομές λειτουργούν οριακά. Ο δανεισμός δεν αποτελεί λύση, αλλά προσωρινή μετάθεση του προβλήματος. Οι δημότες πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη χωρίς αντίστοιχη βελτίωση υπηρεσιών. Βασικές κοινωνικές λειτουργίες παραδίδονται σταδιακά σε εργολάβους και ιδιώτες.

Οι εργαζόμενοι καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 11:00 π.μ. στην Πλατεία Συντάγματος, διεκδικώντας: