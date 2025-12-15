Απεργία ΑΔΕΔΥ: Ποιοι θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 – Τι ισχύει για τα ΜΜΜ και τους Δήμους

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου η ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στην ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή και δείχνοντας παράλληλα τη συμπαράστασή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Η απόφαση της ΑΔΕΔΥ για πανελλαδική 24ωρη απεργία ελήφθη στο πρόσφατο συνέδριό της και με δεδομένο ότι η ΑΔΕΔΥ είναι συνομοσπονδία των δημοσίων υπαλλήλων, η απόφασή της καλύπτει και τις ομοσπονδίες / μέλη της.

Στην απεργιακή κινητοποίηση θα συμμετάσχουν η ΟΛΜΕ (εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και η ΔΟΕ (εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση αλλά έκανε γνωστό ότι συμμετέχει με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ) από τον χώρο των εκπαιδευτικών, η ΠΟΕ ΟΤΑ στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (παράλληλα κινητοποιούνται και οι δήμαρχοι μέσω της ΚΕΔΕ) και η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ στον χώρο των δημόσιων νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας και του ΕΚΑΒ.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Κλειστοί θα παραμείνουν και οι δήμοι όλης της χώρας μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε μια συμβολική κίνηση.

Οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα

Στο χώρο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που δεν καλύπτονται από την ΑΔΕΔΥ, αλλά ανήκουν σε πρωτοβάθμιο επίπεδο σε σωματεία, σε δευτεροβάθμιο επίπεδο σε τοπικά εργατικά κέντρα και Ομοσπονδίες και σε τριτοβάθμιο επίπεδο στη ΓΣΕΕ, ισχύουν τα ακόλουθα.

Η ΓΣΕΕ δεν έχει απεργιακή κινητοποίηση αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ενώ έχει ανακοινώσει Ολομέλεια της Διοίκησής για την προσεχή Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί στα γραφεία της Συνομοσπονδίας. Στη συνεδρίαση θα τεθεί επί τάπητος η πρόσφατη συμφωνία της ΓΣΕΕ και των εργοδοτικών οργανώσεων για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Τα τοπικά εργατικά κέντρα και οι Ομοσπονδίες / μέλη της ΓΣΕΕ, σε άλλες περιοχές έχουν λάβει απεργιακές αποφάσεις για αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου (κυρίως με στάσεις εργασίας) και σε άλλες όχι. Σε διάφορες περιοχές της χώρας θα γίνουν απογευματινά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις.

Τι ισχύει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα, των οποίων οι εργαζόμενοι ανήκουν συνδικαλιστικά σε ΕΚΑ- ΓΣΕΕ, θα πραγματοποιήσουν για τα αστικά λεωφορεία, εκλογοαπολογιστική συνέλευση την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, με διευκολυντική στάση εργασίας για τη συμμετοχή τους από 11πμ έως 5μμ.

Για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια στάση εργασίας στις αστικές συγκοινωνίες, όμως θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια, καθώς θα υπάρξουν συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και το πρωί στις 11πμ όπου έχουν καλέσει ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕΟΤΑ και το απόγευμα στις 6.30μμ, από σωματεία, ομοσπονδίες και το ΠΑΜΕ, ενώ θα υπάρξουν και προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία.

Κλειστοί οι Δήμοι

Μετά από απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θα παραμείνουν κλειστοί όλοι οι δήμοι της χώρας, ενώ παράλληλα η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 12 το μεσημέρι, έξω από τη Βουλή, με κύριο αίτημα την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ.

Εξαιτίας της κινητοποίησης κλειστές θα παραμείνουν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες των δήμων, ενώ πολλοί δήμοι έχουν ανακοινώσει ότι εξαιρούνται του λουκέτου κοινωνικές δομές, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ κλπ -σχετική ενημέρωση στις ιστοσελίδες των δήμων.