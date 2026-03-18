Απίστευτο βίντεο με 23χρονο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα κάνοντας σούζα: Ταυτοποιήθηκε και κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση
Συχνό φαινόμενο αποτελεί πλέον το «χόμπι» αρκετών οδηγών μηχανής να τρέχουν με αυξημένη ταχύτητα σε μεγάλους δρόμους της Αττικής, να κάνουν σούζα και επικίνδυνους ελιγμούς, προκειμένου να τα καταγράψουν και να τα ανεβάσουν στα social media.

Αυτή τη φορά, οι αρχές ταυτοποίησαν έναν 23χρονο, ο οποίος οδηγούσε σε κεντρικό δρόμο της Αττικής κάνοντας σούζα για σχεδόν μισό λεπτό, περνώντας «ξυστά» δίπλα από άλλα οχήματα και έχοντας αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα με τη μηχανή του.

Ο 23χρονος οδηγός είχε ανεβάσει σχετικό βίντεο, κάνοντας επίδειξη των ικανοτήτων του, σε λογαριασμό του στα social media, το οποίο κόβει την ανάσα.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. ταυτοποίησαν 23χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτούσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης να κινείται προβαίνοντας σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζα) και αναπτύσσοντας υπερβολική ταχύτητα

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσυκλέτας ο οποίος προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για -20- δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα ανωτέρω αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσυκλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου
Σοκαριστικοί διάλογοι νεαρών μετά την δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά - «Μακάρι να πεθάνει, ήταν τέζα»
Η αστυνομία έχει στα χέρια της την συνομιλία που έγινε μετά τη δολοφονία, μεταξύ φίλων του 23χρονου, που εύχονταν ο 20χρονος να πεθάνει, ενώ έδιναν και συμβουλές στον καθ΄ ομολογίαν δράστη για να αποφύγει την ταυτοποίηση
20 ερωτοαπαντήσεις για την απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι
Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της κυβέρνησης να βάλει φρένο στην αγορά καπνικών προϊόντων και αλκοόλ στους ανήλικους θα παίξει το gov.gr, μέσω του alto.gov.gr και του events.gov.gr
Δέκα ερωταπαντήσεις για τον αφθώδη πυρετό που «θερίζει» αιγοπρόβατα, γουρούνια και βοοειδή
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύει 10 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορά τον αφθώδη πυρετό και όσα όσα πρέπει αν ξέρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.
Απαγόρευση καπνικών και αλκοόλ σε ανήλικους: Με QR code από gov.gr και kids wallet η ταυτοποίηση, μέσω events.gov.gr η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης
Ο οδικός χάρτης που παρουσιάστηκε και πως θα γίνονται οι έλεγχοι για να μην μπορούν οι ανήλικοι να αγοράζουν τσιγάρα και αλκοόλ - Δείτε βίντεο
«Ξαφνικά ένιωσα κάποιον να με αρπάζει δυνατά» περιγράφει στο newsit.gr ένα από τα θύματα του «δράκου» του Πειραιά
«Καθώς περπατούσα, δεν είχα αντιληφθεί καθόλου ότι κάποιος βρισκόταν πίσω μου» - «Τη Δευτέρα με κάλεσαν για αναγνώριση... Όταν τον είδα, τον αναγνώρισα αμέσως, χωρίς καμία αμφιβολία»
