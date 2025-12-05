Αποκαλύψεις και ερωτήματα για Κουτσόλαμπρο λίγο πριν ανοίξει η κάλπη του 2ου γύρου στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του δεύτερου γύρου των εκλογών στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, μία εξέλιξη έρχεται να θέσει νέα δεδομένα. Σύμφωνα με τον πρώτο σε σταυρούς (από όλα τα ψηφοδέλτια) σύμβουλο Ζώη Σταυρόπουλο, το 2016 ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος υπηρέτησε στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επί υπουργίας, δηλαδή, του Γιώργου Κατρούγκαλου.

Σημαντική λεπτομέρεια, ότι εκείνη την περίοδο οι δικηγόροι της Αθήνας βρίσκονταν σε πολύμηνη αποχή από τα καθήκοντά τους, αντιδρώντας στο ασφαλιστικό του τότε υπουργού, Γιώργου Κατρούγκαλου. Και μπορεί η πρόσληψη αυτή να ήταν καθ’ όλα νόμιμη, ωστόσο εγείρονται σοβαρά ηθικά ζητήματα σχετικά με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΔΣΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του στο Facebook την Παρασκευή (05.12.2025) ο Ζώης Σταυρόπουλος, «έψαξα με προσοχή να δω δημόσιες τοποθετήσεις του Ανδρέα την περίοδο εκείνη. Λυπήθηκα που διαπίστωσα ότι το διάστημα που ήταν στη θέση αυτή (Μάιος 2016 – Δεκέμβριος 2016) δεν βρήκα αναρτήσεις και αυτές ξεκίνησαν μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση αυτή».

Μάλιστα, ο στενός συνεργάτης του Δημήτρη Αναστασόπουλου αναρωτιέται «γιατί (σ.σ. ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος) δεν αναφέρει στο βιογραφικό του ότι το 2016, με απόφαση Κατρούγκαλου ανέλαβε καθήκοντα μετακλητού υπαλλήλου στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας», καταλήγοντας πως «αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι να γνωρίζει ο Αντρέας πόσο πολύ ματώσαμε οι Δικηγόροι την περίοδο εκείνη και να θυμάται πως τότε οι Δικηγόροι νιώθαμε πραγματικά μόνοι».