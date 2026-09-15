Αποκάλυψη νεφρολόγου: Γυναίκα από την Κύπρο νοσηλεύτηκε έπειτα από πλασμαφαίρεση στο ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού μιλώντας στο ΕΡΤnews τη Δευτέρα (14.09.2026) για το περιστατικό με τον Γιώργο Μαζωνάκη αναφέρθηκε σε καταγγελία 35χρονης γυναίκας από την Κύπρο που έκανε συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο έναν χρόνο πριν και φέρεται να πλήρωσε δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατέληξε σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Επιπλέον, ο Χρήστος Ιατρού ανέφερε πως ενημερώθηκε για το περιστατικό ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έκανε έλεγχο αλλά δεν βρήκε οποιοδήποτε μηχάνημα στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης.

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Αναφερόμενος στη χρήση της πλασμαφαίρεσης για αντιγήρανση και μακροζωία, ο κ. Ιατρού επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο «δεν είναι τεκμηριωμένο, με μελέτες που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση βοηθά σε αυτόν τον τομέα».

Όπως εξηγεί, η θεραπευτική πλασμαφαίρεση προϋποθέτει ότι ο ασθενής νοσεί και υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες της αμερικανικής εταιρείας πλασμαφαίρεσης που καθορίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να ωφελήσει.

«Η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία»

«Επομένως, όταν κανείς κάνει πλασμαφαίρεση, είναι ξεκαθαρισμένο» σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται, σημειώνει, τονίζοντας ότι το παράδοξο είναι πως η συγκεκριμένη πρακτική φέρεται να γινόταν σε ένα απλό ιατρείο.

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Ο νεφρολόγος υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα η πλασμαφαίρεση γίνεται στα νοσοκομεία, χωρίς να είναι απαραίτητο να πρόκειται για μεγάλο νοσοκομείο, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο μηχάνημα και οργανωμένη ομάδα. Μπορεί επίσης να πραγματοποιείται στον ιδιωτικό τομέα, σε μεγάλα θεραπευτήρια.

Παράλληλα, ο κ. Ιατρού υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρξει σαφές πλαίσιο για τέτοιου είδους πρακτικές. «Βέβαια πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν το συζητάω. Μάλιστα, πρέπει να μπουν κανόνες τώρα», λέει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πάντοτε υπάρχουν περιθώρια κάποιοι να προσπαθούν να παρακάμπτουν τους κανόνες.

Όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε ότι το μηχάνημα δεν είχε δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, ενώ σημειώνει ότι υπάρχει αντιπροσωπεία της ελβετικής εταιρείας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.

Ο νεφρολόγος τόνισε, τέλος, ότι δεν αρκεί να υπάρχει ένα εγκεκριμένο μηχάνημα. Πρέπει το μηχάνημα να βρίσκεται σε συγκεκριμένο χώρο, να υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένος χειριστής και, κυρίως, η απαιτούμενη ιατρική παρουσία.

«Είναι παλιά μέθοδος»

Η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τον κ. Ιατρού, είναι μια παλιά μέθοδος, που ξεκίνησε από το 1913 και έγινε ευρέως γνωστή από τη δεκαετία του 1970. Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον διαχωρισμό του αίματος των αιμοδοτών, ώστε το πλάσμα, τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια να μπορούν να μεταγγιστούν σε ασθενείς ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Υπάρχει όμως και η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, κατά την οποία «παίρνουμε το πλάσμα από τον ασθενή και το περνάμε από ένα μηχάνημα ή από μια φυγόκεντρο» και αντικαθιστούμε την ποσότητα του πλάσματος που αφαιρείται με άλλο πλάσμα ή άλλο υγρό.