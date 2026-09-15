Ελλάδα

Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου σε πιλοτή πολυκατοικίας όπου μένει αντιδήμαρχος: Κάηκε το αυτοκίνητο του, δείτε φωτογραφίες

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται δύο άτομα νεαρής ηλικίας - Ο αντιδήμαρχος γνωστοποίησε πως οι δράστες άφησαν ίχνη πίσω τους
Ανανεώθηκε πριν 45 λεπτά
Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου σε πιλοτή πολυκατοικίας όπου μένει αντιδήμαρχος: Κάηκε το αυτοκίνητο του, δείτε φωτογραφίες
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα , Κλαούντιο Σούμπασι
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Δύο μήνες μετά την φονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, όπου σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα, ακόμη μία εμπρηστική επίθεση σε σπίτι πολιτικού προσώπου έρχεται να «ταράξει τα νερά». Άγνωστοι επιτάθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026) σε σπίτι του αντιδημάρχου στου Ζωγράφου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η εμπρηστική επίθεση έγινε γύρω στις 22:30 το βράδυ, σε πιλοτή πολυκατοικίας στου Ζωγράφου με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο.

Το όχημα ανήκει, σύμφωνα με πληροφορίες, στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου.

empristiki epithesi zografou

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές ακόμη σε 2 μοτοσικλέτες όπου βρίσκονταν στο σημείο.

Στελέχη της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο βρίσκοντας μπιτόνι με βενζίνη, στοιχείο που επιβεβαιώνει πως πρόκειται για οργανωμένη εμπρηστική επίθεση.

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται δύο άτομα νεαρής ηλικίας, 22 και 25 χρόνων, τα οποία προσέγγισαν την πολυκατοικία έχοντας ακάλυπτα τα πρόσωπά τους.

empristiki epithesi zografou
empristiki epithesi zografou

Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις και αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Ο αντιδήμαρχος που έπεσε θύμα της εμπρηστικής επίθεσης, έκανε ανάρτηση στα social media γνωστοποιώντας τις ζημιές που προκλήθηκαν και τονίζοντας πως οι δράστες άφησαν ίχνη που θα οδηγήσουν γρήγορα στην ταυτοποίησή τους.

«Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Θα το αντιμετωπίσω και αυτό. Είναι λυπηρό, μου έκαψαν 2 μηχανές, 1 αυτοκίνητο, 3 εξωτερικές μονάδες air condition. Βάψιμο η πολυκατοικία, τέντες, πλακάκια πιλοτής, παράθυρα ισογείου, ρολόγια ΔΕΗ, πόρτα ρολογιών, καθάρισμα όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι κτλ. Ένα σοβαρό κόστος επισκευής και ζημιών που προκάλεσε κάποιος αδαής γιατί άφησε ίχνη από τον εμπρησμό που προκάλεσε. Η αστυνομία θα κρίνει τα στοιχεία που συνέλεξε και νομίζω θα ταυτοποιήσουμε τους 2 δράστες σύντομα. Έτσι είναι η ζωή, έχει και την κακή πλευρά της όταν κάνεις λάθη», αναφέρει συγκεκριμένα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
354
209
162
124
95
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Όσα κατέθεσαν οι γραμματείς της κλινικής για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη - Τα ραντεβού στο μιλητό, τα διαγραμμένα αρχεία και ο καθαρισμός του χώρου
Ποια η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν μπήκε στην ψευτοκλινική - Σύμφωνα με τις γραμματείς, με εντολή των γιατρών διαγράφονται κάθε ημέρα τα στοιχεία των ιδιαίτερων πελατών για να διατηρηθεί η ανωνυμία τους
Το ιατρείο στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης 8
Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται σήμερα – Η δικαιοσύνη θα έχει τον τελευταίο λόγο στα πολιτικά σχέδιά του
Από δικαστική κρησάρα η επιστροφή του στην πολιτική σκηνή - Δέκα Αρεοπαγίτες του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου αποφασίζουν για το αν θα κατέβει ως αρχηγός κόμματος, είτε ως υποψήφιος βουλευτής
Ηλίας Κασιδιάρης 124
Τανάγρα: Τμήματα του Phantom βρέθηκαν στα Ιωάννινα, μέσα στον σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου πιλότου
Τα πειστήρια εντοπίστηκαν κατά την ταρίχευση της σορού του 37χρονου σμηναγού - Ανακτήθηκαν διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων εγχειρίδιο επιβίωσης της Πολεμικής Αεροπορίας
Τανάγρα: Τμήματα του Phantom βρέθηκαν στα Ιωάννινα, μέσα στον σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου πιλότου 15
Γιώργος Μαζωνάκης: Απολογούνται σήμερα οι γιατροί μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας – Στο «μικροσκόπιο» τα τηλέφωνά τους
Τα πρώτα ευρήματα μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, είναι δυο φωτογραφίες και ένα βίντεο μικρής διάρκειας που δείχνουν τον τραγουδιστή με κλειστά μάτια πιθανότατα νεκρό στο κρεβάτι του ιατρείου
Οι γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη 9
Newsit logo
Newsit logo