Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου σε πιλοτή πολυκατοικίας όπου μένει αντιδήμαρχος: Κάηκε το αυτοκίνητο του, δείτε φωτογραφίες

Δύο μήνες μετά την φονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, όπου σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα, ακόμη μία εμπρηστική επίθεση σε σπίτι πολιτικού προσώπου έρχεται να «ταράξει τα νερά». Άγνωστοι επιτάθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026) σε σπίτι του αντιδημάρχου στου Ζωγράφου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Η εμπρηστική επίθεση έγινε γύρω στις 22:30 το βράδυ, σε πιλοτή πολυκατοικίας στου Ζωγράφου με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όχημα ανήκει, σύμφωνα με πληροφορίες, στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές ακόμη σε 2 μοτοσικλέτες όπου βρίσκονταν στο σημείο.

Στελέχη της ΕΛΑΣ έσπευσαν στο σημείο βρίσκοντας μπιτόνι με βενζίνη, στοιχείο που επιβεβαιώνει πως πρόκειται για οργανωμένη εμπρηστική επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται δύο άτομα νεαρής ηλικίας, 22 και 25 χρόνων, τα οποία προσέγγισαν την πολυκατοικία έχοντας ακάλυπτα τα πρόσωπά τους.

Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις και αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Ο αντιδήμαρχος που έπεσε θύμα της εμπρηστικής επίθεσης, έκανε ανάρτηση στα social media γνωστοποιώντας τις ζημιές που προκλήθηκαν και τονίζοντας πως οι δράστες άφησαν ίχνη που θα οδηγήσουν γρήγορα στην ταυτοποίησή τους.

«Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Θα το αντιμετωπίσω και αυτό. Είναι λυπηρό, μου έκαψαν 2 μηχανές, 1 αυτοκίνητο, 3 εξωτερικές μονάδες air condition. Βάψιμο η πολυκατοικία, τέντες, πλακάκια πιλοτής, παράθυρα ισογείου, ρολόγια ΔΕΗ, πόρτα ρολογιών, καθάρισμα όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι κτλ. Ένα σοβαρό κόστος επισκευής και ζημιών που προκάλεσε κάποιος αδαής γιατί άφησε ίχνη από τον εμπρησμό που προκάλεσε. Η αστυνομία θα κρίνει τα στοιχεία που συνέλεξε και νομίζω θα ταυτοποιήσουμε τους 2 δράστες σύντομα. Έτσι είναι η ζωή, έχει και την κακή πλευρά της όταν κάνεις λάθη», αναφέρει συγκεκριμένα.