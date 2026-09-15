Τηλεφωνικές απάτες με AI: Κλωνοποιούν τη φωνή σου και παγιδεύουν την οικογένειά σου

«Μπαμπά, μου είπαν να βάλω τα χρυσαφικά σε μια σακούλα και να τα πετάξω από το μπαλκόνι;»

Η ερώτηση της κόρης ήταν αρκετή για να αποκαλυφθεί η απάτη. Λίγο νωρίτερα είχε δεχθεί μήνυμα με τη φωνή του πατέρα της. Ή τουλάχιστον με μια φωνή που έμοιαζε εκπληκτικά με τη δική του.

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Το περιστατικό συνέβη σε άνθρωπο του περιβάλλοντός μας και δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο πώς αλλάζει το τοπίο των τηλεφωνικών απατών.

Ο ίδιος ο άνδρας είχε προηγουμένως δεχθεί ένα τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, με κάποιον τρόπο, είπε το όνομα και το επίθετό του.

Δεν γνώριζε τότε ότι αυτή η φαινομενικά ασήμαντη συνομιλία θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας δεύτερης απάτης, αυτή τη φορά με στόχο την κόρη του.

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Οι επιτήδειοι επικοινώνησαν μαζί της χρησιμοποιώντας μήνυμα με συνθετική φωνή που έμοιαζε με εκείνη του πατέρα της και επιχείρησαν να την πείσουν ότι έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά του σπιτιού σε μια σακούλα και να τα πετάξει από το μπαλκόνι, ώστε να τα παραλάβει κάποιος.

Για ελάχιστα λεπτά, το σενάριο φάνηκε αρκετά πειστικό. Τελικά, η κόρη επικοινώνησε με τον πατέρα της και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

Οι απατεώνες, όμως, θα μπορούσαν να είχαν πάρει τα χρυσαφικά.

Το στοιχείο αυτό δείχνει πώς οι απατεώνες κατάφεραν να κάνουν την ιστορία τους να φαίνεται πειστική.

Δεν χρειάστηκε να παραβιάσουν κάποιο τραπεζικό σύστημα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό του θύματος.

Επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη μιας κόρης στη φωνή του πατέρα της.

Η φωνή του δικού σου ανθρώπου μπορεί πλέον να είναι «ψεύτικη»

Η περίπτωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία οι ελληνικές Αρχές προειδοποιούν ακριβώς για αυτό το ενδεχόμενο.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε ανακοίνωσή της στις 13 Αυγούστου 2026, αναφέρει ότι σε περιορισμένο αριθμό περιστατικών εξετάζεται η πιθανή χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη μίμηση ή αναπαράσταση της φωνής οικείων προσώπων.

Σύμφωνα με το σενάριο που περιγράφει η ΕΛ.ΑΣ., ένας πολίτης μπορεί αρχικά να δεχθεί παραπλανητική τηλεφωνική κλήση, για παράδειγμα από κάποιον που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορεί να καταγραφεί δείγμα της φωνής του.

Στη συνέχεια, οι δράστες στρέφονται σε συγγενικό του πρόσωπο. Μπορεί να εμφανιστούν ως υπάλληλοι ή τεχνικοί οργανισμού και να δημιουργήσουν ένα υποτιθέμενο επείγον περιστατικό.

Στο βάθος της συνομιλίας μπορεί να ακούγεται μια φωνή που μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη του συγγενικού προσώπου και παροτρύνει το θύμα να συνεργαστεί.

Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει τη συγκεκριμένη φωνητική ομοιότητα ως πιθανό αποτέλεσμα τεχνικής επεξεργασίας ή αναπαράστασης με χρήση AI.

Η Αστυνομία υπογραμμίζει πάντως ότι ο αριθμός των μέχρι στιγμής καταγεγραμμένων περιστατικών στα οποία εξετάζεται αυτή η μέθοδος είναι περιορισμένος.

Αυτό είναι σημαντικό να διευκρινίζεται, ώστε η προειδοποίηση να μην μετατρέπεται σε ισχυρισμό ότι υπάρχει ήδη μαζικό κύμα τέτοιων περιστατικών στην Ελλάδα.

Από ένα όνομα και μια φωνή σε μια οικογενειακή παγίδα

Η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να πετύχει η απάτη.

Οι δράστες χρειάζονται πληροφορίες, ένα πειστικό σενάριο και κυρίως ένα θύμα που θα ενεργήσει γρήγορα, πριν προλάβει να ελέγξει τι πραγματικά συμβαίνει.

Αυτό ακριβώς περιγράφουν οι Αρχές ως βασικό μηχανισμό των τηλεφωνικών απατών: αιφνιδιασμός, φόβος, αίσθηση επείγοντος και ψυχολογική πίεση.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι δράστες συγκεντρώνουν πληροφορίες για την οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων θυμάτων και στη συνέχεια χρησιμοποιούν διαφορετικά σενάρια για να τα οδηγήσουν σε άμεση παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών.

Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να προσθέσει κάτι που μέχρι σήμερα έλειπε: μια εξαιρετικά πειστική φωνή.

Και αυτό μπορεί να αλλάξει δραματικά την αντίδραση του θύματος.

Δεν χρειάζεται να «χακαριστεί» το τηλέφωνό σου

Η κλωνοποίηση φωνής δεν προϋποθέτει απαραίτητα πρόσβαση στο κινητό ενός ανθρώπου.

Η αμερικανική Federal Trade Commission έχει προειδοποιήσει ότι απατεώνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύντομο ηχητικό απόσπασμα από περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και, με τη βοήθεια εργαλείων κλωνοποίησης φωνής, να δημιουργήσουν μια φωνή που μοιάζει με εκείνη συγγενικού προσώπου.

Αυτό σημαίνει ότι ένα βίντεο στα social media, ένα δημόσιο ηχητικό μήνυμα ή άλλο περιεχόμενο στο οποίο ακούγεται καθαρά η φωνή ενός ανθρώπου μπορεί, θεωρητικά, να αποτελέσει υλικό για μια τέτοια επίθεση.

Δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ανεβάσει ένα βίντεο κινδυνεύει αυτομάτως να πέσει θύμα.

Σημαίνει όμως ότι η φωνή έχει γίνει πλέον ένα ακόμη προσωπικό δεδομένο που χρειάζεται προσοχή.

Το παλιό κόλπο, με ένα πολύ πιο πειστικό «πρόσωπο»

Οι τηλεφωνικές απάτες με δήθεν ατύχημα συγγενικού προσώπου δεν είναι καινούργιες.

Οι απατεώνες τηλεφωνούν εδώ και χρόνια σε γονείς και παππούδες και υποστηρίζουν ότι το παιδί ή το εγγόνι τους έχει εμπλακεί σε τροχαίο, βρίσκεται σε νοσοκομείο ή αντιμετωπίζει κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα. Ακολουθεί η απαίτηση για χρήματα, συχνά με την επίκληση μιας δήθεν άμεσης ανάγκης.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει καταγράψει τέτοιες υποθέσεις, ενώ επισημαίνει ότι οι δράστες χρησιμοποιούν τον αιφνιδιασμό και την ψυχολογική πίεση για να κάνουν τα θύματα να ενεργήσουν χωρίς να ελέγξουν την πληροφορία.

Η διαφορά σήμερα είναι ότι η τεχνολογία μπορεί να κάνει τη φωνή μέρος του σεναρίου.

Η FTC περιγράφει ακριβώς αυτή την εξέλιξη: απατεώνες που υποδύονται συγγενείς σε κατάσταση ανάγκης μπορούν να χρησιμοποιήσουν AI ώστε η φωνή τους να ακούγεται πραγματική. Η αμερικανική Αρχή συμβουλεύει τους πολίτες να μην εμπιστεύονται τη φωνή από μόνη της και να επιβεβαιώνουν την πληροφορία μέσω γνωστού αριθμού τηλεφώνου.

Το «πέταξέ τα από το μπαλκόνι» δείχνει πόσο μακριά μπορεί να πάει η απάτη

Το περιστατικό με τα χρυσαφικά είναι χαρακτηριστικό μιας κρίσιμης εξέλιξης.

Ο στόχος δεν είναι απαραίτητα να ζητηθεί από το θύμα να κάνει τραπεζική μεταφορά.

Μπορεί να του ζητηθεί να μετακινήσει τα ίδια του τα τιμαλφή και να τα αφήσει σε ένα σημείο όπου θα μπορεί να τα παραλάβει κάποιος συνεργός.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη προειδοποιήσει ότι σε τέτοιες απάτες οι πολίτες δεν πρέπει να παραδίδουν ή να τοποθετούν χρήματα και τιμαλφή σε σημεία που τους υποδεικνύονται τηλεφωνικά. Επίσης, δεν πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο αγνώστων στο σπίτι επειδή κάποιος τους το ζήτησε τηλεφωνικά.

Στην προκειμένη περίπτωση, η «φωνή του πατέρα» λειτουργούσε ως το στοιχείο που θα μπορούσε να κάνει την κόρη να αγνοήσει την παράλογη πλευρά της εντολής.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό της νέας μεθόδου: ο απατεώνας δεν χρειάζεται να σε πείσει ότι είναι κάποιος άγνωστος. Προσπαθεί να σε κάνει να πιστέψεις ότι είναι ο άνθρωπός σου.

Μια γνώριμη φωνή δεν είναι πλέον απόδειξη

Η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος έχει ήδη χρησιμοποιήσει έναν ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τίτλο στην ενημέρωσή της: «Μια γνώριμη φωνή δεν αποτελεί απόδειξη ταυτότητας».

Αυτό είναι πλέον ίσως το βασικότερο μήνυμα που πρέπει να γνωρίζει κάθε οικογένεια.

Αν κάποιος τηλεφωνήσει ή στείλει μήνυμα με τη φωνή ενός συγγενή και ζητήσει χρήματα, χρυσαφικά, κωδικούς ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, δεν αρκεί το γεγονός ότι η φωνή ακούγεται ίδια.

Η ΕΛ.ΑΣ. προτείνει να διακόπτεται η ύποπτη επικοινωνία και ο πολίτης να καλεί ο ίδιος το συγγενικό πρόσωπο σε αριθμό που ήδη γνωρίζει. Προτείνει επίσης να υπάρχει μια προκαθορισμένη λέξη ή φράση ασφαλείας που θα γνωρίζουν μόνο τα μέλη της οικογένειας.

Η FTC δίνει την ίδια βασική συμβουλή: σταματήστε και επιβεβαιώστε. Αν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το πρόσωπο που υποτίθεται ότι σας καλεί, αναζητήστε έναν άλλο συγγενή ή φίλο που μπορεί να επιβεβαιώσει την ιστορία.

Τι πρέπει να κάνετε αν ακούσετε τη φωνή του παιδιού σας

Αν δεχθείτε μια τέτοια κλήση ή μήνυμα, τα βήματα είναι απλά:

Μην πανικοβληθείτε και μην ενεργήσετε αμέσως.

Μην θεωρήσετε τη φωνή απόδειξη ταυτότητας.

Κλείστε την κλήση και καλέστε εσείς τον συγγενή στον γνωστό αριθμό του.

στον γνωστό αριθμό του. Αν δεν απαντά, επικοινωνήστε με άλλο μέλος της οικογένειας.

Χρησιμοποιήστε μια προκαθορισμένη λέξη ή φράση ασφαλείας .

. Μην παραδώσετε χρήματα, κοσμήματα ή άλλα τιμαλφή σε κανέναν.

Μην ανοίξετε την πόρτα σε άγνωστο πρόσωπο επειδή κάποιος σας το ζήτησε τηλεφωνικά.

Μην αποκαλύψετε πληροφορίες για το ποιος βρίσκεται στο σπίτι ή πότε λείπετε.

Αν η κλήση φαίνεται ύποπτη, κρατήστε τον αριθμό και τα μηνύματα και ενημερώστε τις Αρχές.

Το πιο απλό αντίδοτο είναι ένα τηλεφώνημα

Στην περίπτωση που περιγράφουμε, η διαφορά ανάμεσα στην απώλεια και στην προστασία των χρυσαφικών ήταν τελικά ένα τηλεφώνημα.

Η κόρη δεν έμεινε μόνο στη φωνή που άκουσε. Ρώτησε τον πραγματικό πατέρα της.

Αυτή είναι και η ουσία της προστασίας απέναντι στη νέα γενιά τηλεφωνικών απατών: η επαλήθευση πρέπει να γίνεται από δεύτερο, ανεξάρτητο κανάλι.

Γιατί πλέον μπορεί να πλαστογραφηθεί ο αριθμός που βλέπουμε στην οθόνη. Μπορεί να δημιουργηθεί μια φωνή που μοιάζει με εκείνη ενός ανθρώπου που αγαπάμε. Αυτό που δεν πρέπει να πλαστογραφείται είναι η διαδικασία ελέγχου.

Κλείνουμε το τηλέφωνο. Παίρνουμε εμείς τον άνθρωπό μας. Και μόνο όταν βεβαιωθούμε ότι πράγματι μιλάμε μαζί του, κάνουμε οτιδήποτε άλλο.

Σε διαφορετική περίπτωση, μια φωνή που ακούγεται σαν του πατέρα, της μητέρας, του παιδιού ή του συντρόφου μας μπορεί να είναι απλώς το τελευταίο κομμάτι μιας πολύ καλά στημένης παγίδας.