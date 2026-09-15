Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο του Κολωνακίου – «Φτάσαμε στις 13:50 και μου είπε να τον περιμένω»

Όλη την κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη από το σπίτι του στη Βούλα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου φέρνει στην δημοσιότητα το newsit.gr, σήμερα Τρίτη (15.9.26).

Ο οδηγός ταξί, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά λέει συνεργαζόταν 24 χρόνια με τον τραγουδιστή, δίνει τους ακριβείς χρόνους παραλαβής και άφιξης στην παραϊατρική γιάφκα του Κολωνακίου, διαψεύδοντας επί της ουσίας τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών.

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Μάλιστα, όπως λέει ο τραγουδιστής τον κάλεσε στο κινητό του τηλέφωνο στη 01:50 τα ξημερώματα της 9ης Σεπτεμβρίου λέγοντάς του ότι την Τετάρτη έπρεπε να μεταβεί στο Κολωνάκι.

Παρατήρησε δε, ότι είχε μια πληγή στο μέτωπο του. Για το λόγο αυτό χρειάστηκε να πάνε σε ένα φαρμακείο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης για να περιποιηθούν το τραύμα του με ένα τσιρότο.

Όλη η κατάθεση του οδηγού ταξί

Στις πρώτες γραμμές, ο οδηγός του ταξί δίνει το στίγμα της γνωριμίας του με το Γιώργο Μαζωνάκη και στη συνέχεια όλο το δρομολόγιο του θανάτου.

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«Είμαι επαγγελματίας οδηγός επιβατηγού οχήματος δημοσίας χρήσης μάρκας MERCEDES-BENZ, κίτρινου χρώματος, ιδιοκτησίας μου, αλλά και του (σ.σ: αναφερεται σε δευτερο όνομα ιδιοκτήτη), με τον οποίο δουλεύουμε συνεταιρικά το ανωτέρω ταξί από το 1999.

Ξημερώματα της 09/09/2026 και κατά τις 01:50 τηλεφώνησε στον συνέταιρό μου ο κύριος ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Γεώργιος και του είπε πως θέλει την 12:00 η ώρα της ίδιας ημέρας να τον παραλάβουμε από το σπίτι του στην Βούλα επί της οδού Άρεως αρ. 33, καθώς ήθελε να είναι στις 13:00 στο Κολωνάκι. Τον κύριο ΜΑΖΩΝΑΚΗ τον εξυπηρετήσαμε πρώτη φορά πριν 24 περίπου χρόνια. Εκ τότε τύχαινε να μας καλέσει για να τον εξυπηρετήσουμε αλλά περιστασιακά, δηλαδή μπορεί και μία φορά τον μήνα ή μία φορά τον χρόνο, δεν ήταν δηλαδή τακτικός πελάτης. Άλλοτε τον εξυπηρετούσα εγώ και άλλοτε ο συνεργάτης μου. Την 09/09/2026 και ώρα 11:55 έφτασα έξω από το σπίτι του και του έστειλα μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο, το οποίο είναι το…

Εκείνος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε πως ετοιμάζεται και μου ζήτησε να του πάρω ένα καφέ. Εγώ πήρα καφέ, επέστρεψα και τον περίμενα. Αυτός άργησε να ετοιμαστεί και βγήκε από το σπίτι προκειμένου να φύγουμε κατά τις 13:15 με 13:20. Βγαίνοντας αυτό που παρατήρησα είναι ότι είχε μια αμυχή στο μέτωπο και κρατούσε μια χαρτοπετσέτα πάνω στην πληγή, μου είπε τι έπαθε αλλά δεν το συγκράτησα γιατί ήταν την στιγμή που έβαζα μπρος. Δεν θυμάμαι τι ρούχα φορούσε, παρά μόνο ότι φορούσε παντόφλες δερμάτινες.

Εγώ του είπα να πάμε σε ένα φαρμακείο να βάλει ένα τσιρότο στην πληγή, αυτός συμφώνησε και τον πήγα σε φαρμακείο επί της οδού Λεωφόρος Βουλιαγμένης στην Γλυφάδα. Εκεί του τοποθέτησαν τσιρότο και έπειτα συνεχίσαμε την διαδρομή, χωρίς να κάνουμε άλλη στάση. Κατά την διαδρομή μου είπε πως θέλει να τον πάω στην οδό Καρνεάδου αρ. 11 στο Κολωνάκι, χωρίς να μου πει τι είναι εκεί που πάμε. Φτάσαμε στην ανωτέρω οδό κατά τις 13:50 με 13:59, όπου ήταν μια μεγάλη λευκή πολυκατοικία, κατέβηκε από την οπίσθια δεξιά μεριά του ταξί, έκανε κίνηση προς την ανωτέρω πολυκατοικία χωρίς να προλάβω να δω αν τελικά εισήλθε, καθώς είχα ήδη ξεκινήσει την πορεία μου. Εμείς είχαμε συμφωνήσει από πριν πως θα τον περιμένω να τελειώσει και πως μετά θα πηγαίναμε στην Κηφισιά, χωρίς να μου πει ακριβώς που, παρά μόνο πως θα καθόμασταν στην Κηφισιά περίπου 2 ώρες.

Εγώ πήγα στη συνέχεια και στάθμευσα το αυτοκίνητό μου επί της συμβολής των οδών Κόνιαρη και Σκοπέα. Εκεί έκατσα μέσα στο αμάξι μου και περίμενα. Ο κύριος Μαζωνάκης μου είχε πει ότι θα κάτσει περίπου 2 ώρες στο Κολωνάκι. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν οι δυόμισι ώρες πήρα τον συνεταίρο μου, να έρθει να με αλλάξει για να συνεχίσει και αυτός την δική του βάρδια. Ο συνέταιρος μου ήρθε γύρω στις 17:15, κάναμε τράμπα και εγώ έφυγα με το αυτοκίνητο με το οποίο είχε έρθει αυτός.

Μέχρι και την στιγμή αυτήν ο κύριος Μαζωνάκης δεν είχε καλέσει ούτε εμένα, ούτε τον συνέταιρό μου με σκοπό να μας πει ότι τελείωσε. Περίπου στις 17:30 και ενώ κατευθυνόμουν προς το σπίτι μου, με κάλεσε ένας φίλος μου και μου είπε ότι ο ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ πέθανε. Εγώ τα έχασα και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Κατά την διάρκεια της παραμονή του στο ταξί, ο ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ έδειχνε όπως και όλες τις προηγούμενες φορές, δεν παρατήρησα κάτι διαφορετικό ή ανησυχητικό στην συμπεριφορά του. Όταν έμαθα από τις ειδήσεις ότι είχε πάει στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε τόσο σημαντική θεραπεία συγκλονίστηκα, καθώς την ημέρα εκείνη δεν είχε την εικόνα άρρωστου ανθρώπου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σου επιδεικνύεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Ταυτότητες Ελλήνων Πολιτών» της υπηρεσίας μας, φωτογραφία του κατόχου υπό στοιχεία ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ Γεώργιος, τον αναγνωρίζεις ως τον κύριο ΜΑΖΩΝΑΚΗ Γεώργιο που παρέλαβες και μετέφερες την 09/09/2026 στο Κολωνάκι;

ΑΠΟΚΡΙΣΗ: Να τον αναγνωρίζω ανεπιφύλακτα, αυτός είναι. Τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω.