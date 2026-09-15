Αλκέτ Ριζάι: Από τις δολοφονίες και τις αποδράσεις με ελικόπτερο στους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο – Πιθανό να επιστρέψει σήμερα στις φυλακές

Ως βαρύς Αλβανός ποινικός, έχοντας στον φάκελό του 3 καταδίκες για ανθρωποκτονία και δύο θεαματικές αποδράσεις από την φυλακή με ελικόπτερο (με συντροφιά του στην μία τον διαβόητο Βασίλη Παλαιοκώστα), περιγράφεται ο Αλκέτ Ριζάι που εμπλέκεται στο νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο.

Ο 48χρονος σκληρός εγκληματίας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της κοινής γνώμης αλλά και των αρχών της ΕΛΑΣ, μετά τους πυροβολισμούς που έπεσαν σε beach bar στην Ανάβυσσο τα ξημερώματα της Κυριακής (13.09.2026). Ο Αλκέτ Ριζάι βρέθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή με την παρέα του καθώς βρίσκονταν εκτός φυλακής λόγω άδειας. Από εκείνη τη στιγμή και μετά τα ίχνη του αγνοούνται. Αν και έπρεπε να επιστρέψει στις φυλακές Δομοκού το πρωί της Δευτέρας, αυτό δεν έγινε ποτέ. Από εκείνη τη στιγμή και μετά θεωρείται και επίσημα δραπέτης.

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Ο Αλκέτ Ριζάι όφειλε να δώσει το παρών στις φυλακές, στις 08:30 το πρωί. Δεκαπέντε λεπτά αργότερα, ο διευθυντής της φυλακής ενημέρωση την αστυνομία για το ότι δεν εμφανίστηκε και έτσι ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του στις διευθύνσεις που είχε δηλώσει, βγαίνοντας για την άδειά του από το σωφρονιστικό κατάστημα. Οι έρευνες μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει καρπούς.

Οι 16 άδειες και οι αποδράσεις με ελικόπτερο και ομήρους

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο 48χρονος παίρνει άδεια από την φυλακή. Είναι η πρώτη όμως που δεν επιστρέφει από αυτήν αν και εκτιμάται ότι μπορεί και σήμερα να εμφανιστεί.

Πληροφορίες αναφέρουν πως μέσα στα χρόνια που βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής έχει πάρει ούτε μία, ούτε δύο αλλά 16 άδειες.

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Ο 48χρονος έχει καταδικαστεί σε 3 φορές ισόβια για 3 ανθρωποκτονίες που έκανε το 2003 και το 2006.

Η πρώτη έγινε το 2003 όταν σκότωσε τον Θανάση Κορωπιώτη, θεωρώντας πως έχει σχέση με την φίλη του. Τρία χρόνια αργότερα δολοφόνησε τους Κωνσταντίνο Κουτελιέρη και Γιάννη Κάτσιο μετά από εντολή του Βασίλη Στεφανάκου.

Όσον αφορά τις αποδράσεις, μέσα στην πολυετή κράτησή του έχει βγει εκτός φυλακής 3 φορές, οι 2 από αυτές με τον πιο θεαματικό τρόπο.

Η πρώτη έγινε το 2006 μαζί με τον Βασίλη Παλαιοκώστα. Οι δύο τους βγήκαν από τις φυλακές Κορυδαλλού με ελικόπτερο. Σε άλλη περίπτωση, λίγο καιρό μετά δραπέτευσε και πάλι με ελικόπτερο ενώ στην τρίτη απόδρασή του πήρε ομήρους φρουρούς από τις φυλακές Μαλανδρίνου.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή» νομικές και αστυνομικές πηγές σημειώνουν πως ο Αλκέτ Ριζάι έχει συμπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την υπό όρους αποφυλάκισή του. Βάσει αυτού, στελέχη της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως μπορεί ακόμα και σήμερα να επιστρέψει στη φυλακή καθώς λήγει το αυτόφωρο για το αδίκημα της χρήσης όπλου.

Όσον αφορά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο, για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η σύζυγός του με τις κατηγορίες της ψευδής κατάθεσης, υπόθαλψης εγκληματία και ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία καθώς κατηγορούνται πως προσπάθησαν να αποκρύψουν τα όσα εγκληματικά συνέβησαν νωρίτερα στην επιχείρισή τους.