Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα ναρκωτικών, με τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια: «Μου έχει δώσει ο γιατρός το γνήσιο, το original» – «Το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε»

Ναρκωτικά που παραγγέλνονταν σα να ήταν… σουβλάκια και συζητήσεις για παράνομες πράξεις, με χαρακτηριστική άνεση. Κάπως έτσι ήταν με λίγα λόγια οι διάλογοι μεταξύ των μελών του κυκλώματος ναρκωτικών που αποκαλύφθηκε και συνελήφθησαν ήδη τρεις άνθρωποι.

«Αρχηγός» φέρεται να είναι ένας 41χρονος που όλο το καλοκαίρι του 2026 φρόντιζε να προμηθεύει του «πελάτες» του, με πολλών ειδών ναρκωτικά, τα οποία παραλάμβανε, αποθήκευε, επεξεργαζόταν και διακινούσε ο ίδιος, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Ανάμεσα σε αυτούς τους πελάτες φέρεται να είναι η λαϊκή τραγουδίστρια ενώ ένας ψυχολόγος, προμήθευε τον 41χρονο με ουσίες, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του.

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Εκτός από τις μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και τις συλλήψεις που έχει κάνει η Αστυνομία για την υπόθεση, χαρακτηριστικοί των όσων συνέβαιναν είναι και οι διάλογοι που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για τις ηχογραφημένες τηλεφωνικές συνομιλίες των μελών του κυκλώματος, που έχουν ενταχθεί στο προανακριτικό υλικό.

Κατηγορούμενος: Έλα.

Άγνωστος: Να σου πω. MD έχεις?

Κατηγορούμενος: Τι?

Άγνωστος: MD έχουμε?

Κατηγορούμενος: Έχω ναι.

Άγνωστος: (ακατάληπτο)

Κατηγορούμενος: Έχω εγώ απ’ όλα.

Άγνωστος: Ρε άσε το MD από κάτω. Κόκα… έχεις?

Κατηγορούμενος: Ναι ρε μ@λ@κ@ μου τα χει δώσει ο γιατρός βλάκα. Το γνήσιο, το original…

Άγνωστος: Ο γιατρός γύρισε;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν το σηκώνει.

Η τραγουδίστρια και το… «πικρό»

Τραγουδίστρια: Έλα (όνομα κατηγορούμενου) συνέταιρε!

Κατηγορούμενος: Κόψε τις μ@λ@κίες, (ονοματεπώνυμο τραγουδίστριας). Πες μου κανένα τραγούδι…

Τραγουδίστρια: Χα, χα…

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Σε άλλο διάλογο, η τραγουδίστρια πηγαίνει να παραλάβει την παραγγελία της

Κατηγορούμενος: Έλα.

Τραγουδίστρια: Έχω ξεκινήσει…

Κατηγορούμενος: Ναι…

Τραγουδίστρια: : Εεε…θα έρθω στο φαρμακείο μου είπες, έτσι:

Κατηγορούμενος: Ναι.

Τραγουδίστρια: : Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε.

Κατηγορούμενος: Τί πικρό;

Τραγουδίστρια: Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα.

Κατηγορούμενος: Το ίδιο είναι ρε.

Τραγουδίστρια: Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε.

Σε άλλη συζήτηση μεταξύ τους, η τραγουδίστρια εμφανίζεται πάλι δυσαρεστημένη με αυτά που της πήγε ο «προμηθευτής» της.

Τραγουδίστρια: Λοιπόν άκου φιλαράκι για να μην τα πολύ λέμε έτσι; Γιατί… Φέρε ένα 60αρι να είναι κανονικό όμως. Αν θες την εκτίμησή μου και θες να ’χουμε πορεία συνέχεια αδερφέ, ένα κανονικό 60αρι, γιατί πίστεψέ με και από αλλού τόσο το παίρνω κανονικό όμως.

Κατηγορούμενος: Γιατί πήρες να μου πεις αυτά τα πράγματα τώρα ρε…

Τραγουδίστρια: Γιατί πήρα να στα πω;

Κατηγορούμενος: Ναι.

Τραγουδίστρια: Για να μην έχουμε συντριβές.

Κατηγορούμενος: Λοιπόν κλείσε έλα.

Τραγουδίστρια: Άντε κανονικό αδερφέ.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Ο ψυχολόγος, φέρεται να προμήθευε τον «αρχηγό» ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών. Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος «αρχηγός» χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» το σπίτι του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Οι αγοραπωλησίες γίνονταν στο σπίτι του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος πήγαινε χρησιμοποιώντας δικό του όχημα. Παράλληλα, γίνονταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (27/8/26) ο 41χρονος και ο ψυχολόγος εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Αθήνας, ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.

Από τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 834,9 γραμμάρια κάνναβης, 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα», 522,5 γραμμάρια κεταμίνης, 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης, 56,2 γραμμάρια MDMA, 39 γραμμάρια Ecstasy, 180 φαρμακευτικά χάπια, 100 καραμέλες κάνναβης, 103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC, 15.565 ευρώ.