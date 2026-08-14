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Χαλκιδική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τον Δεκαπενταύγουστο λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές τεσσάρων δήμων - Πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες
Φωτιά στη Χαλκιδική
Στιγμιότυπο από τη περιοχή Σιβήρη στη Χαλκιδική (Πηγή φωτογραφίας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΡΖΙΕΜΕΚΙΔΟΥ / EUROKINISSI)
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Σε ισχύ τίθενται νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Χαλκιδική ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Από τις 8 το πρωί του Σαββάτου (14.08.2026) απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στη Χαλκιδική τον Δεκαπενταύγουστο αποφασίστηκαν από τον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 8 το πρωί της Κυριακής(16.08.2026).

Οι περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία

Στον Δήμο Κασσάνδρας η απαγόρευση αφορά τη Χερσόνησο Κασσάνδρας και συγκεκριμένα την «Κορυφογραμμή», από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Στον Δήμο Σιθωνίας το μέτρο εφαρμόζεται στη Χερσόνησο Σιθωνίας και στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Στον Δήμο Αριστοτέλη η απαγόρευση περιλαμβάνει τις περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, τα Τσάμια Στρατονίκης, τη Φυσώκα και το Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Στον Δήμο Πολυγύρου αφορά τον ορεινό όγκο του Χολομώντα και ειδικότερα τις αναδασώσεις στην περιοχή Βραστάμων και την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Ελεγχοι και πρόστιμο 300 ευρώ

Για την εφαρμογή των μέτρων θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα, προβλέπεται η απομάκρυνση όσων εντοπίζονται στις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Η Περιφερειακή Ενότητα καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν την απαγόρευση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής, των δασικών οικοσυστημάτων και της δημόσιας περιουσίας.

Υπενθυμίζεται ότι για την παραβίαση της απόφασης προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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