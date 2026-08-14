Φωτιά στην Τρίπολη: Καίει σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της κινητοποίησης της Πυροσβεστικής, για φωτιά που ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Τρίπολη Αρκαδίας.

Η φωτιά στην Τρίπολη προκάλεσε άμεση και ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες κατάφεραν πολύ άμεσα να τη θέσουν υπό έλεγχο.

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Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχουν εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.