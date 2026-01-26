Συμβαίνει τώρα:
Αποσωλήνωση της 6χρονης με εγκεφαλίτιδα επιχειρούν οι γιατροί στη ΜΕΘ του Παίδων – «Σαρώνει» η γρίπη στα παιδιά

Οι γιατροί αναμένεται εντός της ημέρας να επιχειρήσουν τη σταδιακή αφύπνιση του παιδιού, προκειμένου να το αποσωληνώσουν, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα
Νοσοκομείο παίδων
EUROKINISSI / ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

Σε σταθερή -αλλά ακόμη σοβαρή- κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παίδων το 6χρονο κορίτσι, το οποίο παρουσίασε βαριά επιπλοκή γρίπης.

Η 6χρονη υπέστη εγκεφαλίτιδα, μια σπάνια αλλά εξαιρετικά σοβαρή επιπλοκή της γρίπης, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εσπευσμένη εισαγωγή στο νοσοκομείο και άμεση μεταφορά στη ΜΕΘ.

Οι γιατροί αναμένεται εντός της ημέρας να επιχειρήσουν τη σταδιακή αφύπνιση του παιδιού, προκειμένου να το αποσωληνώσουν και να αξιολογήσουν την πορεία της υγείας του, με τα επόμενα 24ωρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα.

Την ίδια ώρα, βελτιωμένη είναι η εικόνα της υγείας του 3χρονου αγοριού από την Κόρινθο, το οποίο επίσης νοσηλεύτηκε με σοβαρή επιπλοκή γρίπης.

Το παιδί εξήλθε από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε σε απλή κλίνη, ωστόσο παραμένει νοσηλευόμενο σε θάλαμο της Παιδιατρικής Κλινικής για παρακολούθηση.

Τι προκαλεί την εγκεφαλίτιδα στα παιδιά

Η εγκεφαλίτιδα αποτελεί φλεγμονή του εγκεφάλου και μπορεί να εμφανιστεί ως επιπλοκή ιογενών λοιμώξεων, μεταξύ αυτών και της γρίπης. Στα παιδιά εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, έντονη υπνηλία, σύγχυση, σπασμούς, πονοκέφαλο ή διαταραχές συνείδησης.

Σε βαριές περιπτώσεις απαιτείται νοσηλεία σε ΜΕΘ, καθώς μπορεί να προκαλέσει μόνιμες νευρολογικές βλάβες ή να αποβεί απειλητική για τη ζωή.

Αύξηση κατά 30% των νοσηλειών παιδιών από γρίπη – 4 παιδιά σε ΜΕΘ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το φετινό κύμα γρίπης έχει οδηγήσει σε αύξηση κατά 30% των νοσηλειών παιδιών. Μόνο τον Ιανουάριο, περισσότερα από 130 παιδιά νοσηλεύτηκαν στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας, εκ των οποίων τα 4 χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ. Η αύξηση αποδίδεται στην υψηλή μεταδοτικότητα του υποστελέχους Κ που επικρατεί τη φετινή περίοδο.

Παράλληλα, το φετινό κύμα γρίπης έχει κοστίσει τη ζωή σε διπλάσιο αριθμό ασθενών σε σχέση με πέρυσι. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί 23 θάνατοι, έναντι 11 το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

«Δεν υπάρχει σπίτι αυτή τη στιγμή χωρίς κάποιον ασθενή με γρίπη» σημείωσε ο παιδίατρος Σπύρος Μαζάνης. Όπως ανέφερε, η εικόνα με το υποστέλεχος Κ «θυμίζει τα επίπεδα του 2008, όταν είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά η H1N1», προειδοποιώντας ότι ο ιός μεταδίδεται για δύο έως τρεις ημέρες πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά και μετά τη λήξη τους.

Πηγή: Iatropedia.gr

Ελλάδα
