Δίκη Βαλυράκη: Καταπέλτης ο εισαγγελέας κατά των δύο ψαράδων – «Τον χτύπησαν με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν χτυπημένο στη θάλασσα»

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων της Ερέτριας για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε έπειτα από μακροσκελή αγόρευση, ο εισαγγελέας της έδρας.

Ο εισαγγελικός λειτουργός, αφού ανέλυσε ιδιαίτερα διεξοδικά τα κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας και τις καταθέσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ζήτησε τα δύο αδέρφια αλιείς από την Ερέτρια να κηρυχθούν ένοχοι για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη στη θάλασσα της Ερέτριας.

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«Τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι»

«Τη συγκεκριμένη μέρα, στις 24/1/2021 στις 12.20 έως 12.30 σκάφος των κατηγορουμένων έχει βγει από το λιμάνι της Ερέτριας και βρίσκεται ανάμεσα στο πεζονήσι και την Αγία Τριάδα. Σε αυτό το σημείο, κινούμενοι βόρεια, βλέπουν το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη, και διαπληκτίστηκαν. Ο Κ. Ε. ήταν στο πηδάλιο του σκάφους, ενήργησε επικίνδυνους ελιγμούς, δημιουργήθηκε κυματισμός, ξεκινούν τα λόγια, έντονοι διάλογοι, ακολούθησε έντονος κυματισμός, το σκάφος Βαλυράκη ήταν εν κινήσει….» περιγράφει τη σκηνή του θανάτου του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ ο εισαγγελέας, κατά την κρίση του και συμπληρώνει:

«Προσεγγίζουν τα δύο σκάφη και ο Α.Ε. με τη χρήση ξύλινου κονταριού κατάφερε απανωτά χτυπήματα στο Σηφη Βαλυράκη, τον έπληξε δύο με τρεις φορές, με αποτέλεσμα την πτώση του Σηφη Βαλυράκη στο νερό, παρά τη θέληση του».

Οπως εξήγησε ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, τα δύο κρίσιμα και θανατηφόρα τραύματα στον Σηφη Βαλυράκη προκλήθηκαν από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε του αλιευτικού.

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«Δύο τραύματα από τα 15 θλαστικά τραύματα είναι τα κυρίως θανατηφόρα, το νούμερο 6 και το νούμερο 9 που παραπέμπουν σε θλον τέμνον όργανο μεγάλης κινητικής δύναμης. Θλον και τεμνον όργανο είναι η προπέλα και εξ’ ορισμού έχει μεγάλη κινητική δύναμη», ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός, σημειώνοντας ότι τα χτυπήματα από το κοντάρι που κατάφεραν οι ψαράδες στο θύμα δεν προκάλεσαν το θάνατο του αλλά συνέβαλαν στην πτώση του στο νερό, με αποτέλεσμα να χτυπηθεί από την προπέλα και να πνιγεί.

«Ο Σήφης Βαλυράκης ήρθε σε επαφή με την προπέλα του σκάφους του και του αλιευτικού και την πρύμνη του σκάφους, από αυτά τα χτυπήματα, από οποία προπέλα τον χτύπησε ή και από τις δύο, προκλήθηκαν βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και σε συνδυασμό με την πτώση στο νερό, προκλήθηκε ο πνιγμός του, που είναι η μόνη ενεργή αιτία θανάτου του», ανέφερε ο εισαγγελέας της έδρας.

«Ο τραυματισμός και η πτώση στη θάλασσα δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά» είπε σχετικά ο εισαγγελικός λειτουργός και συμπλήρωσε ότι οι δύο ψαράδες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον άφησαν και αβοήθητο στο νερό.

«Στο τέλος τέλος απομακρύνθηκαν ακόμα και σε αυτό το σημείο, ακόμα κι αν όλα έχουν πάει στραβά, εγκατέλειψαν αυτόν αβοήθητο. Ακόμα και αργότερα θα μπορούσαν να δώσουν έστω και σε αυτό το χρόνο πληροφορίες στις αρχές, για το τι έχει γίνει που δεν έγινε».

Στην πρόταση- καταπέλτη ο εισαγγελέας τόνισε ότι το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ δεν αντιστάθηκε με ανάλογο τρόπο, μόνο αμύνθηκε από τα χτυπήματα των κατηγορουμένων, γεγονός που όπως υποστήριξε, φαίνεται από τα αρκετά αμυντικά χτυπήματα στο σώμα του.

«Ήξεραν τι έκαναν»

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο εισαγγελικός λειτουργός για τις προθέσεις των δύο κατηγορούμενων επαγγελματιών ψαράδων. «Είχαν πολυετή εμπειρία και ήξεραν τι έκαναν» ανέφερε στην πρότασή του, θέλοντας να δείξει ότι οι δύο ψαράδες είχαν δόλο για την πράξη τους.

«Οι κατηγορούμενοι έχουν πολυετή εμπειρία, ξέρουν τι μπορεί να προκαλέσουν οι δίνες και τι μπορεί να δημιουργήσουν. Παρόλα αυτά χρησιμοποίησαν το κοντάρι…», σημείωσε σκωπτικά.

«Οι συγγενείς είπαν ψέματα – οι μάρτυρες έπεσαν σε σωρεία αντιφάσεων»

Κόλαφος ήταν ο εισαγγελικός λειτουργός για τους δεκάδες μάρτυρες που κατέθεσαν στο δικαστήριο, για τους οποίους σημείωσε ότι με τα όσα κατέθεσαν έπεσαν σε σωρεία αντιφάσεων, «για να δείξουν ότι το επίδικο διάστημα το σκάφος είναι δεμένο στο λιμάνι».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εισαγγελέας και στους δύο αυτόπτες μάρτυρες που εξετάστηκαν στη δίκη. «Για εμφανή απροθυμία» του ενός «να πει όσα γνωρίζει» είπε ξανά και ξανά στηλιτεύοντας τη στάση του συγκεκριμένου μάρτυρα. «Αφού βράχηκες, γιατί δε λες αυτά που είδες; Αυτή τη γραμμή δεν την πέρασε ποτέ», σημείωσε για τον συγκεκριμένο ο εισαγγελέας.

Κατά τον εισαγγελικό λειτουργό ψευδομαρτύρησαν και οι συγγενείς των δύο κατηγορουμένων ψαράδων, γεγονός που «είναι λογικό γιατί ξέρουν ότι κανένα δικαστήριο δε θα τους καταδικάσει γι αυτό».

«Καημός της οικογένειας Βαλυράκη να μαθευτεί η αλήθεια»

Ο εισαγγελέας τέλος, σχολιάζοντας τα όσα είπαν στους δικαστές οι δύο αυτόπτες μάρτυρες, ανέφερε ότι δεν είχαν έννομο συμφέρον να ψευδομαρτυρήσουν για χάρη της οικογένειας. Η οικογένεια του πρώην Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είπε ο έμπειρος εισαγγελικός λειτουργός, το μόνο που ψάχνει αυτά τα 6 χρόνια είναι η αλήθεια, αν ο θάνατος του δικού τους ανθρώπου είναι ατύχημα ή δολοφονία.

«Ο καημός της οικογένειας Βαλυράκη δεν είναι η ασφαλιστική αποζημίωση, καημός της οικογένειας Βαλυράκη είναι να βρει την ουσιαστική αλήθεια για το τι έχει γίνει με τον Βαλυράκη. Αν είναι ατύχημα, είναι ατύχημα, αν είναι εγκληματική ενέργεια, είναι εγκληματική ενέργεια….», ανέφερε σχετικά ο εισαγγελικός λειτουργός.

Η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σηφη Βαλυράκη.